Brasília

Um grupo de cerca de 30 indígenas realiza na manhã desta terça-feira (14) um protesto em frente ao Palácio do Planalto, demandando a demarcação de terras para seus povos.

Os representantes pedem para ser recebidos pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo. Argumentam que em outros momentos que estiveram no Palácio tiverem reuniões com auxiliares de baixo escalão, sem poder decisório. Por isso, dizem, suas demandas foram ignoradas.

Em um dos cantos, os indígenas falam que vão "trazer Rui Costa amarrado no cipó".

Os agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) concentraram o grupo, de cerca de 30 pessoas, em frente à guarita principal do palácio. Eles abriram uma faixa na qual pedem a Lula a demarcação das terras indígenas.

Depois o grupo fechou a via em frente ao Palácio, o que fez com que o reforço da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal fosse chamada.

No fim de abril, em um dos atos de encerramento do Acampamento Terra Livre, em Brasília, indígenas marcharam por toda a Esplanada dos Ministérios, em direção ao Palácio do Planalto. Um grupo de representantes então teve uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na sequência, em entrevista, o ministro Márcio Macêdo anunciou a criação de uma força-tarefa para averiguar os problemas que dificultam as demarcações de terra e buscar soluções. Uma posição deveria ser apresentada em duas semanas.

O governo afira que há quatro terras que estão com questionamentos jurídicos no STF (Supremo Tribunal Federal) ou com problemas políticos a serem resolvidos.