Brasília

A troca de comando no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pode até provocar uma mudança na forma como a corte é conduzida, mas a nova presidente, Cármen Lúcia, deixou claro que pretende manter o rigor numa atuação que o plenário assumiu como prioridade: o combate à desinformação.

No discurso de posse na segunda-feira (03), a ministra deu ênfase à necessidade de enfrentar a disseminação de mentiras e indicou que o tribunal vai manter as cobranças às plataformas digitais pela regulação desse tipo de conteúdo.

Isso indica que não deve haver um desvio significativo em relação à gestão de Alexandre de Moraes no TSE, ainda que Cármen Lúcia seja vista como uma ministra mais discreta que o antecessor e não seja considerada uma adversária por grupos ligados ao bolsonarismo.

O que pode mudar a partir da nova composição são alguns sinais de divisão dentro do tribunal. No último ciclo eleitoral, o TSE esteve relativamente unido em torno de Moraes. Não se espera uma virada imediata de maré, mas o clima passa a ser outro com as presenças de Kássio Nunes Marques e André Mendonça, dois ministros indicados ao STF (Supremo Tribunal Federal) por Jair Bolsonaro.

Na posse de Cármen Lúcia, o ministro Raul Araújo, que votou algumas vezes a favor das teses da defesa de Bolsonaro no TSE, deu uma pista do que essa ala espera com a troca de guarda: ele disse que a nova ministra poderia liderar um "diálogo político pacificador" –sinal de que não estava muito satisfeito com a gestão de Moraes.

