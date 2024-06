Brasília

Durante entrevista concedida ao Uol nesta quarta-feira (26), o presidente Lula (PT) ironizou o desempenho do Corinthians e comparou os times de futebol a partidos durante períodos de eleições. O presidente é corinthiano.



"Cada eleição é uma história e a gente tem que saber que um partido é como um time de futebol. Tem época que você tá na qualidade do Real Madrid, e tem época que você tá na qualidade do Corinthians. A depender do momento, você lança mais candidatos ou menos", disse Lula.



O Corinthians não passa por uma boa fase e está na 18ª posição da série A do Campeonato Brasileiro.

Ao fim da entrevista, ao falar dos cuidados com a saúde, questionado se acompanhar o Corinthians no fim da tabela fazia mal ao coração, Lula brincou e disse que quando quer ver o Corinthians bem, 'vira a tabela de ponta cabeça'.