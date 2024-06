Brasília

Aliados do governo Lula (PT) no Congresso dizem terem sido surpreendidos pela decisão do senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) de retirar o trecho que taxa compras internacionais de até US$ 50 do projeto do Mover (programa para descarbonização do setor automotivo). Cunha é o relator do texto no Senado.

A decisão irritou senadores, que já se movimentam para que esse trecho seja reincluído no texto.

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta terça (4) Leia as reportagens publicadas nesta terça

Senadores influentes prometem conversar com Cunha para convencê-lo a retomar o tema no relatório do programa Mover, onde a questão da taxação dos importados foi inserida mesmo sem ter relação com o projeto original --por isso é tratada como "jabuti".

Caso a iniciativa não prospere, a ideia é que algum senador apresente um destaque durante a votação do plenário para que seja apreciado o projeto original.

Se a retirada dos trechos for aprovada, o texto terá de voltar à Câmara, o que deve atrasar ainda mais a aprovação do programa.

O governo queria que o programa fosse votado no Senado da forma como foi encaminhado pela Câmara para ser enviado direto à sanção.



Posteriormente, Lula avaliará vetos a trechos específicas do projeto.

Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...