Brasília

A tesoureira do PT, Gleide Andrade, exigiu a publicação de um pedido de desculpas após a juventude da sigla soltar uma nota em que acusa a direção nacional da legenda de sufocar a renovação do partido.

"Da mesma forma que fizeram uma nota consternados com o que não ouve (sic), precisa ter uma nota reconhecendo que erraram", escreveu no grupo de WhatsApp da executiva nacional do PT. No dia seguinte, cobrou novamente: "Bom dia, aguardando a nota".

Gleide Andrade, tesoureira do PT, entrou em bate-boca com a juventude do partido - Foto:Glória Flügel/pt.org.br - Flügel/pt.org.br

A controvérsia diz respeito à proposta apresentada nos bastidores de reduzir de 3% para 1% o recurso do fundo eleitoral encaminhado às secretarias nacionais da legenda, que representam os movimentos LGBTQIA+, sindical, cultural, da juventude e da reforma agrária.

Após a pressão de Gleide, a secretária nacional da Juventude petista, Nádia Garcia, retratou-se pela nota que havia publicado.

"Foi extemporâneo na forma, porque não há qualquer definição do grupo de trabalho nacional ou da executiva do PT que tenha deliberado sobre percentual e distribuição de recursos do Fundo Eleitoral", escreveu.

A reação da tesoureira foi criticada nos bastidores. Integrantes do alto escalão do PT afirmam que o jeito truculento de fazer político é uma das marcas de Gleide, que tem como responsabilidade controlar os recursos que estão na alçada da legenda.

A briga por causa dos repasses do fundo começaram após a juventude publicar um tempo em que acusa a direção nacional de "sufocar e impedir a transição geracional" na sigla.