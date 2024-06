Brasília

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), chamou Alexandre de Moraes de censor-geral da República nesta terça-feira (25), ao se manifestar para esclarecer o voto dado na semana passada. Ele brincou com o colega ao dizer que usaria mais tempo do plenário para explicar o entendimento dele no caso do porte de maconha para uso pessoal.

"Eu já tomei bastante tempo da corte, mas como na média eu costumo seguir ou o relator ou a divergência, na média de tempo eu tenho algum crédito neste plenário para me pronunciar. O nosso censor-geral da República está aqui a duvidar disso", afirmou.

Toffoli também brincou com Flávio Dino. Dino ocupa a cadeira que foi de Rosa Weber na corte. Como ela já havia voto no caso, ele não vota.

"Fui instado pelo ministro Flávio Dino, que faz parte do MSVV: movimento dos sem voto, mas com voz, a fazer ao menos um resumo dessa complementação de voto", disse, acrescentando que acatou sugestões do colega.

Depois de nove anos de julgamento, a maioria da corte decidiu a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e por definir uma quantia para diferenciar usuário de traficante.