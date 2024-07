Brasília

A Comissão Comissão Temporária Externa do Senado criada para para acompanhar as atividades relativas ao enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul realiza sessão nesta segunda-feira (8).

Os parlamentares recebem o Secretário-Executivo da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Emanuel Hassen, o Secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, o Diretor Superintendente da Metroplan, órgão do desenvolvimento regional e urbano do estado, entre outros representantes do setor da infraestrutura.

A sessão acontece na manhã desta segunda, sob a presidência do senador Paulo Paim (PT).