Brasília

A executiva nacional do PDT aprovou indicativo de apoio ao deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) na sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados. O partido faz parte da base do governo Lula (PT) e tem hoje o Ministério da Previdência Social, chefiado por Carlos Lupi.

A sigla e representantes da União Brasil estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira (10), quando a decisão foi tomada. Da União, estiveram presentes o presidente do partido, Antônio Rueda, os ministros Juscelino Filho (Comunicações) e Celso Sabino (Turismo), e o próprio Elmar. A bancada do PDT na Câmara também participou.

"Nós não apresentamos uma carta de reivindicações, mas registramos que nosso partido tem espaços na Mesa Diretora e em comissões que consideramos importante preservar", disse o líder da sigla Afonso Motta (RS) à Folha.

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta quarta (10) Leia as reportagens publicadas nesta quarta

O PDT tem 18 deputados federais e integra o chamado blocão, com 170 parlamentares. "É o bloco mais expressivo da Casa para a governabilidade do governo federal e isso também foi levado em conta", afirmou Motta.

Na condição de primeiro partido a sinalizar o apoio, o PDT negocia maior presença na Mesa Diretora da casa e nas comissões.

Em maio, uma ala do PSB sinalizou o apoio a Elmar, após a União Brasil apoiar a reeleição do prefeito do Recife, João Campos. Ainda não há consenso na bancada do partido, no entanto, sobre o nome de Elmar.

Além de Elmar, que é líder da União Brasil na Câmara, também se colocam na disputa o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), e os líderes do PSD, Antonio Brito (BA), e do MDB, Isnaldo Bulhões Jr. (AL).

Desses, Elmar é considerado o aliado mais próximo de Lira. Mas, segundo relatos de interlocutores do alagoano, o próprio presidente da Câmara tem dúvidas sobre a viabilidade da candidatura.

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...