Brasília

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, comparou nesta sexta-feira (26) o tratamento dado à tragédia com as chuvas no Rio Grande do Sul e àquele dado à Bahia durante enchentes intensas vividas no estado em 2021.

"Às vezes vejo polêmicas e politização desse evento e sou forçado a lembrar da enchente de 2021 na Bahia, devastadora que só tinha algo similar na década de 1960", disse ele, durante cerimônia do Novo PAC Seleções, que abarca investimentos em infraestrutura e mobilidade.

"Sou forçado a lembrar e comparar do tratamento que a Bahia recebeu naquele momento e do tratamento que é dado ao RS. A Bahia recebeu desprezo descaso, e eu diria, certo deboche, porque a visita do então presidente foi para fazer uma motociata. A gente se pergunta quanto foi liberado para a reconstrução do estado da Bahia naquela época, nenhum", criticou.

Rui Costa disse ainda que a Bahia não recebeu recursos e apoio como construção de casas e demais suportes durante o governo Bolsonaro. Em outro momento, também pontuou o nível de recursos recebidos por demais estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná — todos de oposição.

"Quantas casas daquela época foram anunciadas para construir casas destruídas? Nenhuma. Quanto recurso foi liberado para reparar danos e fazer obras de prevenção? Nenhum", disse ele.

