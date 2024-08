Brasília

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) já começou na tarde de sexta-feira (30) a notificar as operadoras de internet para a derrubada do X (antigo Twitter) em todo Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou mais cedo a derrubada "imediata, completa e integral" do funcionamento da rede social de Elon Musk.

A suspensão do site não é instantânea e depende da ordem chegar às operadoras. São mais de 20 mil prestadoras de internet banda larga no país e, por isso, a suspensão da rede deve ser feita aos poucos, na medida em que as operadoras sejam notificadas e cumpram a decisão.

Ministro Alexandre de Moraes em sessão do STF (Supremo Tribunal Federal). - Pedro Ladeira - 14.ago.2024/Folhapress

As três maiores operadoras do país (Claro, Oi e Vivo) representam mais de 40% do mercado. A Starlink, também de Elon Musk, é a 16ª maior prestadora de internet, com 0,4% do total de acessos de banda larga no Brasil.

Na decisão de Moraes, foi determinada a intimação ao presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorri, para que se adote "imediatamente todas as providências necessárias para a efetivação da medida". A Agência ainda tem de comunicar ao STF em até 24 horas.

A decisão de Moraes ocorre após a empresa não ter indicado um representante legal no Brasil em 24 horas, como definido pelo ministro Alexandre Moraes. O prazo para que isso fosse atendido terminou às 20h07 de quinta-feira (29).

A rede social afirmou, ainda na noite de quinta, que não cumpriria ordens do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e disse esperar o bloqueio no Brasil. O posicionamento da empresa fora divulgado sete minutos depois do encerramento do prazo.