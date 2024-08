Brasília

O governo do presidente Lula (PT) definiu que o lema dos desfiles de 7 de Setembro vai focar em democracia e independência, acrescentando a expressão "é o Brasil no rumo certo".

O desfile na Esplanada dos Ministérios em Brasília também vai exaltar a presidência brasileira do G20 e os eventos realizados no Brasil, como a cúpula de chefes de Estado em novembro; a vacinação e a união e reconstrução do Rio Grande do Sul — estado que enfrentou no primeiro semestre uma catástrofe climática.

No ano passado, ainda vivendo as consequências do 8 de janeiro, a politização das Forças Armadas e o avanço das investigações sobre militares, o governo havia buscado um tom para tentar ligar a imagem das Forças Armadas à democracia.

O presidente Lula durante o desfile de 7 de Setembro do ano passado, em Brasília

"Sob o lema 'Democracia e Independência – É o Brasil no rumo certo', o evento unirá vários simbolismos", informou em nota a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República).

A expressão "rumo certo" foi usada repetidas vezes pelo presidente Lula em seu terceiro mandato. Uma das vezes foi após a divulgação do resultado do PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre deste ano, quando comemorou com uma postagem em rede social.

"O PIB avançou no primeiro trimestre desse ano puxado por maior consumo das famílias e serviços. E outra boa notícia é que, segundo a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição chegando a 8º PIB mundial. Mais uma prova de que estamos no rumo certo", escreveu o petista.

Em outra postagem, em julho, publicou uma imagem de reportagem da Folha abordando inflação e desemprego em baixa e acrescentou "o Brasil melhorando no rumo certo".

'Brasil no Rumo Certo' também é o nome de uma revista produzida pela Secom, que a define como um "produto concreto e abrangente que destaca as iniciativas e políticas públicas implementadas pelo Governo Federal, visando a retomada do desenvolvimento social e econômico do país".

A Secom divulgou que a festa de 7 de Setembro será organizada em três eixos. Um deles será lembrando os eventos do G20 no Brasil, ressaltando a sua importância estratégica e apresentando as 21 bandeiras dos países que integram a cúpula.

Também haverá uma referência ao estado do Rio Grande do Sul, que sofreu com as inundações no primeiro semestre. Haverá uma homenagem ao esforço da nação em apoio ao processo de reconstrução do estado.

O último eixo será dedicado para a área da saúde, enfatizando as campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento em saúde, com a retomada do programa Mais Médicos, pelo atual governo. No ano passado, um dos destaque já havia sido o Zé Gotinha, que participa novamente do desfile.

O governo também informou que vão participar dos desfiles 30 atletas que disputaram as Olimpíadas de Paris deste ano. Eles integram o programa de incorporação de atletas de alto rendimento e recebem o Bolsa Atleta.

No ano passado, o primeiro 7 de setembro do governo Lula 3, o slogan foi "democracia, soberania e união". Houve bastante uso das cores verde e amarela, em uma tentativa de mostrar que elas não haviam sido capturadas pelo bolsonarismo.