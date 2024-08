Brasília

Nesta terça-feira (6) o presidente Lula (PT) retorna ao Brasil após viagem diplomática no Chile. Ainda, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flavio Dino se reúne com a questão das emendas com técnicos do Congresso, MPF (Ministério Público Federal) e TCU (Tribunal de Contas da União).