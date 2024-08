Brasília

O governo federal encaminhou para análise do Senado o nome de Gabriel Galípolo como sucessor de Roberto Campos Neto à presidência do Banco Central. O envio foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta (30).

O nome do economista já havia sido anunciado para o cargo pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quarta (28).

Agora, o economista segue para sabatina na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado. A intenção do governo federal é que essa aconteça em breve. No Senado, por sua vez, há resistência por parte de parlamentares.

Senadores da base aliada abriram articulações para que a sessão seja realizada no dia 10 de setembro, mas houve discordância. O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da comissão, chegou a sinalizar na quarta que seria possível fazer a sabatina de Galípolo naquela data.

Se aprovado pelo Senado, Galípolo assume o comando da instituição com a missão de angariar a confiança do mercado financeiro, que teme um BC leniente no combate à inflação em 2025, quando o Copom (Comitê de Política Monetário) terá maioria dos integrantes indicados pelo presidente Lula.

O atual diretor de Política Monetária do BC vai suceder Roberto Campos Neto, à frente da instituição desde 2019 por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e cujo mandato termina em 31 de dezembro.