Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), intimou as empresas Apple e Google no Brasil para inviabilizar o uso do aplicativo do X (ex-Twitter) por usuários dos sistemas IOS e Android. Além disso, ele determinou a retirada de aplicativos de VPN (rede virtual privada) das lojas dos dois serviços.

O magistrado fixou o prazo de cinco dias para o cumprimento da decisão pelas empresas, que terão de comunicar o juiz da conclusão das medidas.

O VPN é uma rede particular que possibilita usar uma rede de internet diferente e, assim, poderia servir para burlar a decisão do ministro e permitir que os usuários seguissem acessando a rede.

Ele listou os aplicativos que possibilitam o uso de VPN, como Proton VPN, Express VPN, NordVPN, Surfshark, TotalVPN, Atlas VPN e Bitdefender VPN, dentre outros serviços que mudem o acesso aos servidores.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA SEXTA (30) Leia as reportagens publicadas nesta sexta

As provedoras de serviço de internet também devem inserir obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do aplicativo.

A medida ocorre após a empresa de Elon Musk não ter indicado um representante legal no Brasil em 24 horas, como definido por Moraes. O prazo para que isso fosse atendido terminou às 20h07 de quinta-feira (29).

Nesta sexta-feira (30), Moraes determinou nesta sexta-feira (30) a derrubada "imediata, completa e integral" do funcionamento do antigo Twitter no Brasil. A determinação às empresas de tecnologia constam no despacho.

O ministro ainda fixou multa diária de R$ 50 mil às pessoas naturais e jurídicas que tentarem acessar o X por meio de subterfúgios tecnológicos, tais como o uso de VPN, além de outras sanções civis e criminais.

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...