Brasília

Com o presidente Lula (PT) fora do país e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) de férias, um seminário em Brasília reuniu nesta terça-feira (6) tanto o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, quanto o chefe interino da equipe econômica, Dario Durigan.

Os dois participaram do seminário "Políticas Indústrias no Brasil e no Mundo", promovido pela CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Durigan é secretário-executivo do Ministério da Fazenda e substitui o ministro Fernando Haddad até o fim de suas férias, no dia 9 de agosto. Alckmin, por sua vez, representa Lula enquanto o petista segue em viagem diplomática no Chile, da qual retorna nesta terça.

