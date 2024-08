Brasília

O STF (Supremo Tribunal Federal) publicou a notícia da derrubada do X (ex-Twitter) no perfil da corte na rede social. A publicação foi feita pouco mais de 40 minutos após a decisão do ministro Alexandre de Moraes ser divulgada.

Cerca de meia hora depois, o post já tinha mais de 1,4 mil compartilhamentos e 4,7 mil curtidas. O tweet inclui uma foto da estátua da justiça, localizada em frente à sede do STF, e o link para o texto a respeito do tema no site do tribunal.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA SEXTA (30) Leia as reportagens publicadas nesta sexta

Moraes determinou nesta sexta-feira (30) a derrubada "imediata, completa e integral" do funcionamento do antigo Twitter no Brasil.

A decisão vale até que todas as ordens judiciais proferidas pelo ministro relacionadas à ferramenta sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicada, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional (no segundo caso, também seu responsável administrativo).

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...

O presidente da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Carlos Manuel Baigorri, deve ser intimado para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando ao STF, em até 24 horas.

O texto do STF diz que, segundo o ministro, a corte "fez todos os esforços possíveis e concedeu todas as oportunidades para que a X Brasil cumprisse as ordens judiciais e pagasse as multas, o que evitaria a adoção dessa medida mais gravosa".