A cantora Daniela Mercury participa nesta quarta-feira (21) de cerimônia no Palácio do Planalto. Em vídeo, a artista aparece chegando ao evento ao lado da ex-procuradora geral da república Raquel Dodge.

O evento é a Cerimônia de Assinatura do Pacto de Transformação Ecológica entre os Três Poderes, que terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

A assinatura está prevista para a tarde desta quarta no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

O Pacto marca a primeira vez em que os Três Poderes se unem em torno da agenda ambiental e climática para definir um novo rumo de desenvolvimento para o país. O objetivo é fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional no campo da segurança ambiental, climática e alimentar.