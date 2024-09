Brasília

Um homem foi preso nesta quarta-feira (18) pela Polícia Civil do Distrito Federal por crime ambiental e incêndio na região do Lago Oeste, bairro de Brasília. O caso ocorreu em 12 de agosto. O chacareiro colocou fogo em parte do terreno onde mora com os irmãos para limpar a propriedade. As chamas atingiram duas áreas de proteção ambiental.

O caso não tem relação com o incêndio de grandes proporções que atingiu no domingo (15) o Parque Nacional de Brasília, conhecido também como parque da Água Mineral. A área queimada do parque até a quarta (18) é de quase 1.500 hectares.

De acordo com o chefe da Dema (Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente), João Maciel, o homem fez um curso de brigadista em 1999 e quando os vizinhos tentaram ajudar a apagar o fogo, ele respondeu que conseguiria controlar a situação sozinho.

"As chamas consumiram mais de 20 hectares, chegaram em mais de 10 chácaras. A chácara fica entre duas áreas de proteção ambiental, também atingidas", disse o delegado. Segundo Maciel, o homem também impediu a atuação de servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os ameaçando com um facão.