A Marinha divulgou nesta quinta-feira (19) imagens do teste do novo míssil antinavio, em fase final de desenvolvimento no Brasil. O lançamento ocorreu ao sul de Cabo Frio (RJ) em treinamento entre os dias 11 e 15 de setembro.

O míssil antinavio nacional de superfície, conhecido como Mansup, é uma das principais apostas da Marinha para equipar suas novas fragatas —como a Tamandaré, navio de guerra em construção em Itajaí (SC) e com previsão de entrar em operação em 2025.

O Mansup é desenvolvido pela empresa brasileira SIATT. O míssil tem alcance de 70 km, com grande precisão. Este foi o sétimo teste realizado em mar pela Marinha.

Marinha testa míssil durante treinamento em área marítima próxima a Cabo Frio (RJ) - Marinha/Divulgação

"Esta fase é importante, ao envolver avaliações rigorosas para assegurar que o míssil atenda aos requisitos operacionais e de precisão necessários para o seu futuro emprego", disse a Marinha.

O treinamento envolve a inclusão de um alvo em alto mar. A fragata Rademaker lançou o míssil Mansup contra o alvo, e uma série de disparos se iniciou na sequência com armas diversas em navios e aeronaves.

A divulgação de vídeos de novos armamentos geralmente é feita pelas Forças Armadas para mostrar sua eficácia e letalidade. Quando entrar em operação, o Mansup será o principal míssil à disposição da Marinha brasileira.

Havia receio entre almirantes ouvidos pela Folha de que os mísseis Mansup não ficassem prontos no início de 2025. O atraso seria um importante revés para a Marinha, porque a fragata Tamandaré poderia iniciar suas operações sem seu principal armamento.

O cronograma de entregas do míssil acabou sendo antecipado após o Grupo Edge, dos Emirados Árabes, comprar 50% da SIATT em 2023. O grupo de Abu Dhabi prometeu investimentos milionários e priorizar o desenvolvimento tecnológico do setor.

No início do mês, a Marinha assinou acordo com o grupo árabe para desenvolver uma nova versão do míssil Mansup, com alcance de 200 km. O acordo envolve o investimento de US$ 120 milhões por parte do Edge Group —em troca, Abu Dhabi também terá a propriedade intelectual do novo armamento.

O diretor financeiro do Grupo Edge, Rodrigo Torres, afirmou que o desenvolvimento do míssil de longo alcance será o passo seguinte do Mansup.

"Com investimento exclusivo da EDGE, e apoio da Marinha do Brasil, a versão estendida do míssil quebrará um monopólio global e abrirá novas mercados importantes. O que estamos fazendo é um investimento estratégico soberano tanto para o Brasil quanto para os Emirados Árabes Unidos", disse à Folha.