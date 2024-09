Brasília

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou nesta quarta-feira (18) que a elevação na taxa básica de juros (a Selic) promovida pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central não causou surpresas.

A decisão foi unânime entre os membros do colegiado, com Gabriel Galípolo –ex-secretário-executivo de Haddad e indicado por Lula ao comando do BC em 2025– alinhado ao atual chefe da autoridade monetária, Roberto Campos Neto.

Haddad durante reunião com Lula sobre projetos da ApexBrasil no Palácio do Planalto. - 17.set.2024-Ueslei Marcelino/REUTERS

"Não me surpreendi", disse o ministro, que ressaltou que só vai comentar o tema de maneira aprofundada após a publicação da ata do Comitê. O documento traz de forma mais detalhada os motivos que levaram à decisão do colegiado e tem publicação prevista para a próxima terça-feira (24).

Sobre a queda dos juros americanos, Haddad disse que a decisão nos Estados Unidos demorou. "Penso que veio um pouco atrasado, mas veio. Estávamos esperando para junho o corte do Banco Central americano", disse.

"Mas penso que agora deve entrar numa trajetória de cortes e que vai ser [um movimento] duradouro", afirmou. "Não acredito que em 2025 ou 2026 nós tenhamos surpresas, o que é ótimo para o Brasil e o mundo. Isso dá um alívio doméstico grande e nos coloca uma responsabilidade de continuar fazendo um trabalho de arrumação de casa para acolher os frutos desses ventos favoráveis", disse.