O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal) recebeu alta médica nesta sexta-feira (20). O magistrado estava internado no Hospital DF Star com um quadro de pneumonia.

De acordo com a assessoria da corte, ele ficará 14 dias afastado das atividades do STF. O magistrado foi internado na noite de segunda (16) com inflamação nos pulmões.

"O ministro seguirá se recuperando em casa de quadro de pneumonia por hipersensibilidade. No hospital, ele foi assistido pela equipe da Dra. Ludhmila Hajjar, que sugeriu que o ministro se afaste por duas semanas das atividades para plena recuperação", diz a nota do tribunal.

Toffoli tem um histórico de problemas respiratórios, segundo a assessoria do STF, que associa a internação desta semana à piora da qualidade do ar na capital federal pelos incêndios no Parque Nacional de Brasília.

