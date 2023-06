São Paulo

O São Paulo Coffee Festival, maior evento do tipo do Brasil, acontece neste final de semana no pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera. São centenas de atrações, então não é fácil escolher o que fazer.

Por isso, o Café na Prensa indica as experiências que estão imperdíveis –e também o que não fará tanta falta assim.

Confira abaixo os principais destaques.

Público visita o São Paulo Coffee Festival, no pavilhão da Bienal, no Ibirapuera - David Lucena/Folhapress



ROBUSTAS AMAZÔNICOS

É em um estande pequeno que se encontra uma joia do São Paulo Coffee Festival. No modesto espaço do Bem-cafeinado, loja de cafés especiais de Belém, é possível degustar ótimos cafés produzidos na Amazônia.

São caféforas (espécie pouco utilizada no meio de cafés especiais) de alta qualidade sensorial, que fogem ao que o consumidor paulistano está habituado.

Além da degustação, há a oportunidade de comprar produtos únicos, como biscoitinhos de cupuaçu e chocolates da ilha do Combu, no Pará.

A paixão com que a proprietária Liane Dias fala sobre a sustentabilidade e a qualidade dos cafés amazônicos é admirável. Por isso, é um estande imperdível, que nos lembra que café não é apenas uma bebida.

DESBRAVE CAFETERIAS DE FORA DE SP

O evento é uma excelente oportunidade para conhecer torrefadores e cafeterias de fora de São Paulo.

É verdade que algumas das melhores cafeterias paulistanas marcam presença e até levam lançamentos à feira. Mas normalmente você encontra produtos que logo estarão disponíveis nas lojas.

Por isso, se você não tiver tanto tempo, dedique-se aos estandes de lojas de outros locais do país, como a Academia do Café, de Belo Horizonte, e a goiana King Cafés, que torram grãos excelentes.

MOSTRA EDUCATIVA DA ABIC

A Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) trouxe para o festival uma experiência que conduz o visitante desde os grãos verdes até a xícara.

A exposição fala sobre os processos de controle de pureza e qualidade conduzidos pela entidade e até disponibiliza amostras com as principais notas sensoriais que são encontradas em degustação de cafés.

Ao fim, o consumidor escolhe o perfil de café que mais gosta e faz a degustação. Vale a pena sobretudo para quem está começando a desbravar este universo.

OUTROS DESTAQUES

A área em que ocorrem as apresentações musicais ficou bastante agradável e é um bom local para fazer uma pausa e relaxar entre uma dose e outra de cafeína. Diante do palco há um gramado sintético e espreguiçadeiras que simulam o ambiente de um festival de música.

A praça de alimentação, na área externa, com comidinhas de restaurantes e lanchonetes conhecidas, também oferece um bom respiro para quem quer dar uma pausa no café para comer algo e bater papo. O espaço, contudo, poderia ter mais mesas e cadeiras.

A Copa Barista é um entretenimento divertido. Profissionais disputam quem prepara o melhor café. Os resultados são avaliados por degustadores especializados, enquanto o público acompanha as apresentações.

O Laboratório é o espaço onde o festival propõe discussões e palestras sobre temas específicos. A programação, contudo, poderia estimular mais debates e opor vozes dissonantes.

Há outras atrações interessantes, como a torrefação, onde o visitante acompanha o processo de torra em tempo real, os workshops (de latte art e espresso martini, por exemplo) e a Sensory Experience, onde é possível harmonizar café com vários alimentos.

São Paulo Coffee Festival

Quando: sex. (23), das 14h às 21h; sáb. (24) e dom. (25), das 10h às 18h

Onde: Pavilhão da Bienal, parque Ibirapuera, São Paulo

Preço: R$ 80 (meia-entrada R$ 40); ingressos antecipados pela internet ou na bilheteria durante o evento

Programação completa no site www.saopaulocoffeefestival.com.br