A edição 2024 do São Paulo Coffee Festival, que ocorre neste fim de semana no pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera, em São Paulo, continua atraindo um grande público de apreciadores de café, mas aos poucos se revela também uma feira de negócios.

Embora a organização não tenha divulgado os números oficiais —mesmo porque o festival só acaba neste domingo (23)—, o evento está visivelmente mais cheio do que em edições anteriores. A procura foi tanta que os ingressos online para o sábado esgotaram dias antes.

Enquanto o público de aficionados pela bebida cresce, o festival ganha uma cara de negócios, com representantes de empresas das várias etapas da cadeia produtiva aproveitando a ocasião para prospectar clientes e fazer conexões.

Donos de cafeterias e microtorrefações circulam pelo local e conversam com produtores sobre a colheita em curso, às vezes até colhendo amostras de café. Fabricantes de torradores —que têm como alvo os microempreendedores— exibem suas novidades, e importadoras apresentam novas soluções que estão chegando ao mercado nacional.

Executivos de empresas do varejo aproveitam a concentração de marcas para se conectar com pequenos industriais. Até representantes da Amazon, que tem investido forte na comercialização de café gourmet, estiveram presentes na feira, a fim de conhecer novos rótulos e expandir o portfólio da gigante do e-commerce.

Empresas com soluções claramente voltadas para donos de cafeterias e torrefações também expõem no evento, com o objetivo de divulgar seus produtos e prospectar clientes. Um exemplo é a SumUp, que desenvolve plataformas de pagamento e lojas virtuais, como totens de autoatendimento —uma tendência no segmento de cafeterias. A companhia levou ao festival até executivos da rede The Coffee, que tem essa automatização como um dos pilares do modelo de negócios.

Assim, o São Paulo Coffee Festival tem se tornado mais do que um festival, e sim uma pequena convenção. Em vez de focar apenas no consumidor final, torna-se uma oportunidade de conexão sobretudo com os pequenos e microempreendedores do setor —afinal, o segmento de café gourmet cresce exponencialmente, apoiado principalmente na multiplicação de pequenos negócios, como cafeterias independentes e microtorrefações.

É claro que o foco continua sendo o consumidor final. As grandes empresas oferecem ativações interativas para atrair o público e marcas investem na divulgação de produtos voltados para os entusiastas do café.

As cafeterias mais conhecidas têm alguns dos estandes mais disputados do evento, o que mostra como o consumidor final ainda é —e deve continuar sendo— o grande público e destinatário do evento.

Mas a veia de negócios —o tal B2B (business-to-business)— ganha terreno, em uma espécie de mini-SIC, a Semana Internacional do Café, realizada anualmente em Belo Horizonte e que é considerada a maior feira do setor na América Latina.

