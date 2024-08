São Paulo

A Coffee Walk, cafeteria com foco na venda de café para viagem, lança neste mês um copo especial feito pelo artista plástico Claudio Ise, um dos precursores do grafite de São Paulo e parceiro de outros grafiteiros muito aclamados, como Os Gêmeos.

Os copos já estão disponíveis nas duas unidades da cafeteria (r. Fradique Coutinho,165, e r. Pamplona, 710) nas versões em papel, sem custo adicional, e na versão reutilizável (R$18,90).

Cafeteria Coffee Walk lança copo com arte de Claudio Ise - Divulgação

O lucro com a venda dos reutilizáveis será revertido para doação de alimentos para moradores em situação de rua no centro de São Paulo. Até por isso, Ise não cobrou pelo seu trabalho.

Ele é o oitavo artista a desenvolver copos para a Coffee Walk. Como o foco é o café para comprar e sair bebendo, a cafeteria aposta em copos desenvolvidos por artistas plásticos para conseguir se diferenciar. Outros nomes que já criaram para a marca incluem Filipe Grimaldi e Serifa.

WE FOGO - A We Coffee e a Fogo de Chão fizeram uma colaboração e lançaram dois produtos. Até o fim de novembro, todas as unidades da churrascaria irão disponibilizar em seu menu uma sobremesa criada pela cafeteria. Trata-se de uma esfera com uma base de bolo de chocolate com ganache de chocolate meio amargo e recheado com sorvete de baunilha, que é finalizada ao fogo em frente ao cliente (R$ 40). Já a We Coffee adicionou ao seu cardápio o Beef Wellington (R$ 49), preparado com coração de alcatra e envolto em presunto cru, molho de cogumelos, trufas negras e massa folhada.

TERROIRS BRASILEIROS - Durante quatro dias, Gramado (RS) receberá produtores de várias regiões para o evento "Connection - Terroirs do Brasil". Participam do congresso, entre 28 e 31 de agosto, não apenas cafeicultores, mas também entidades que produzem vários alimentos com indicação geográfica, como vinhos, méis etc. O café, contudo, deve ser o grande destaque do evento. Estarão presentes, por exemplo, representantes da terroirs cafeeiros consagrados, como Alta Mogiana, Cerrado Mineiro, Montanhas do Espírito Santo etc. Mais informações aqui.

CAFÉ REGENERATIVO - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) abriu inscrições para um curso gratuito e online sobre agricultura regenerativa para a cafeicultura. As inscrições podem ser feitas aqui até 16 de setembro. A capacitação começa no dia 17 de setembro, no formato de Ensino à Distância (EAD), e se encerra em novembro, com a entrega de certificado.

CAFÉ LITERÁRIO - A Biblioteca e Memorial Nina Horta, que fica no Culinary Village, dentro da escola de gastronomia Le Cordon Bleu, na Vila Madalena, em São Paulo, faz no próximo dia 4 de setembro, às 18h30, um café literário com sessão de autógrafos do romance "CONFORTAM-SE: Olfatos Angustiados & Corações Aflitos", do escritor Alessander Guerra. O evento terá ainda uma oficina sobre como preparar café coado em casa, ministrada por Marcello Cunha, dono da Kofi & Co, cafeteria anexa à biblioteca. O ingresso da experiência literária e gastronômica custa R$ 130,00 e deve ser adquirido antecipadamente. Mais informações pelo telefone (11) 98383-5190.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

GO BIG - A Go Coffee, rede que ficou famosa por suas cafeterias pequenas com foco no "compre e leve", inaugurou na última sexta-feira (23) sua maior unidade do país. Com 200m², a loja fica em Curitiba, conta com espaço kids e tem até salas para reuniões, em formato de coworking. A nova unidade marca um passo importante na trajetória de uma empresa que nasceu com o DNA de cafeteria "to go". Abrir espaços maiores tem sido uma tendência entre as franquias com essa proposta.

Acompanhe o Café na Prensa no Instagram @davidmclucena e no X (ex-Twitter) @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br