Por que a bebida que é símbolo do Brasil há 200 anos ainda é tão negligenciada pelos restaurantes brasileiros?

Em geral, o serviço de café é ruim e, às vezes, sequer consta nos extensos cardápios. Os vinhos são encartados em calhamaços maiores que muito romance moderninho. Há uma miríade de coquetéis, explicados tintim por tintim. Dos uísques escolhe-se até a idade. A água pode ser nacional, San Pellegrino ou Acqua Panna. Só falta a bebida mais popular do Brasil, indigna de uma mínima menção.

O descaso com o café se deve, em parte, por questões econômicas; em parte, por ignorância. Mas tem também um quê de preconceito com a bebida que é vista como popularesca demais para merecer atenção dos chefs e sommeliers –ou para dividir espaço com os nobres Bordeaux.

Felizmente, isso tem mudado, ainda que lentamente. Estive no novo Clandestina, da chef Bel Coelho. No cardápio, o café era apresentado como tem que ser: de forma concisa, mas precisa. Da torrefação Corisco, coado no Kalita. Ao fim da ótima refeição, pedi o café. Não solicitei explicações nem me identifiquei. A atendente falou onde ele era cultivado e deu uma breve descrição sensorial, sem palestrar demais. É o que basta. E assim o café foi bem preparado, na mesa. Uma bebida doce e frutada, mas não exótica –como os demasiadamente fermentados da moda. E harmonizava com a refeição.

O serviço de café, verdade seja dita, é difícil. O preparo envolve muitas variáveis. Mas é preciso ir além da mediocridade. Requer interesse, investimento e capacitação da equipe.

Além de enraizado na cultura do país, o café é elemento fundamental da nossa história econômica ao ponto de estar incrustado no brasão da República. Então que tal olharmos menos para o scotch e mais para a bebida mais popular do Brasil?

Os cozinheiros mais modernos falam tanto em decolonizar a comida brasileira. Pedem para valorizar os ingredientes e técnicas locais, em detrimento das cozinhas europeias. Pois talvez devessem olhar para o produto que compõe a identidade do nosso país há séculos. Tem coisa mais decolonial do que tratar bem o cafezinho?

