São Paulo

Café, pão e vinho. Assim se resume o Corada, cafeteria inaugurada em Campos Elíseos, no centro de São Paulo.

Com ambiente que remete a uma pequena e antiga sala de estar, o local serve cafés especiais, como o coado preparado no método Hario V60 (R$ 12) e cultivado na fazenda Boa Vista do Anil, na Mantiqueira de Minas.

Os pães saem em diversos preparos, como no sanduíche de copa e iogurte de ovelhas (R$ 39) e até na chapa com doce de leite –também de ovelha (R$ 12).

Pão tostado com queijo serra do salitre, ovos e copa do Corada - David Lucena/Folhapress

O pão tostado com queijo serra do salitre, ovos e copa (R$ 38) chega à mesa como uma espécie de prato de café da manhã reforçado –o tal brunch. Os ovos –batidos e servidos como um omelete– vêm ao lado de uma saladinha, da copa e da fatia de pão com uma camada fina de queijo grelhado.

Mais delicada, a quiche de abobrinha (R$ 19), que tem massa bem fina e recheio cremoso, acompanha uma mini salada, ideal para um almoço mais leve. É uma ótima companheira para o coado, já que tortas e quiches costumam harmonizar bem com cafés especiais filtrados.

Além do doce de leite de ovelha, que pode ser servido até em uma mera colherada (R$ 9), há doces tradicionais, como brigadeiro (R$ 9) e brownie (R$ 14), este com bastante chocolate cremoso e pedaços generosos de castanha do pará.

O cardápio de bebidas inclui opções cafeinadas –quentes e geladas–, sucos, cervejas, sidra e vinhos em taça servidos diretamente de torneiras.

