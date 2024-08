São Paulo

O contêiner que serve de apoio à rede de voluntários Bike Anjo, associação sem fins lucrativos que ensina pessoas a perder o medo de pedalar no Largo da Batata (zona oeste da cidade de São Paulo), foi guinchado de forma autoritária pela Prefeitura de São Paulo na manhã de quinta-feira (15).

Segundo representantes da rede, a autorização de uso do espaço havia expirado e uma negociação de renovação do documento esteve em curso até abril, com diálogo equilibrado e regular com o então subprefeito da região de Pinheiros, Leonardo Casal Santos.

Funcionários da Prefeitura de São Paulo guincham o contêiner da rede Bike Anjo - Bike Anjo

Ainda de acordo com a rede Bike Anjo, a subprefeitura de Pinheiros interrompeu o diálogo assim que o novo subprefeito, Alan Nunez Cortez, assumiu a pasta. "Quando mudou o subprefeito o processo estagnou e não recebemos mais nenhuma mensagem", disse o designer gráfico David Michelsohn, professor voluntário da rede desde 2018.

Às 11h de quinta-feira, o coletivo Bike Zona Sul dispararou um alerta em suas redes sociais: "Urgente […] O Bike Zona Sul recebeu um vídeo da prefeitura roubando o container do Bike Anjo no Largo da Batata, precisamos que alguém vá lá verificar!".

Em seguida, um vídeo começou a circular entre os grupos de ciclistas, nele o contêiner —e todas as 30 bicicletas e outros equipamentos que estão dentro— aparece sendo guinchado por funcionários do município.

Questionada pelo Ciclocosmo, a Prefeitura de São Paulo divulgou uma nota:

A Subprefeitura Pinheiros informa que uma reunião está agendada para esta sexta-feira (16) com a ONG Bike Anjo para que a entidade apresente a documentação ou se regularize, em conformidade com as normas legais. Na última terça-feira (13), a Subprefeitura Pinheiros removeu um contêiner em situação de abandono localizado no Largo da Batata. O contêiner encontrava-se em estado precário, cercado de lixo e sem qualquer identificação ou número do processo oficial para sua instalação, não apresentando vínculo visível com a organização Bike Anjo ou com a municipalidade.

Após conhecimento do comunicado oficial, voluntários da rede disseram que o contêiner nunca esteve abandonado, e que a estrutura chega a atender até 80 pessoas interessadas em perder o medo de pedalar a cada domingo. Michelsohn estima que, desde 2015, quando o contêiner foi instalado no Largo da Batata, cerca de 5 mil alunos já foram atendidos, gratuitamente.

"Acho sempre impressionante como eles sustentam as mentiras na maior cara-de-pau. Situação de abandono? Cercado de lixo? Sem vínculo visível com a Bike Anjo?Parece que a administração não tem nenhuma responsabilidade de manter o Largo da Batata limpo…", disse Michelsohn.

"Condição de abandono está o Largo da Batata. O Bike Anjo tem sempre que lavar o entorno e o container toda a vez que vai abrir por causa da sujeira acumulada em volta, eu mesmo já ajudei a fazer isso em algumas ações. O Largo está sem iluminação e o mobiliário destruído", disse a enfermeira e voluntária Bike Anjo Simone Penninck.