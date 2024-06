São Paulo

Depois da edição de verão, em fevereiro, chegou a hora da festa cervejeira de inverno do All Beers.

O evento, já habitual no calendário dos cervejeiros mais experimentados, acontece no dia 29 de junho, último sábado do mês, novamente com sede no Espaço Escandinavo, região sul de São Paulo.

All Beers promove evento cervejeiro no Espaço Escandinavo - Divulgação

O ingresso, que pode ser adquirido no Sympla (por R$ 270, mais taxas), dá direito a um copo de vidro personalizado e open bar para cerca de 65 cervejarias entre nacionais, com marcas de diferentes cantos do país, e estrangeiras.

Sempre com curadoria do sommelier Raphael Rodrigues, o lineup etílico da edição do meio do ano acaba naturalmente trazendo mais rótulos típicos de inverno, o que acontece em menor número na edição de verão.

Entre os nomes já confirmados figuram Cervejaria Central (SP), Juan Caloto (SP), Zev (Suzano, SP), Giffa (Jundiaí, SP) Infected Brewing (Santos, SP), Three Monkeys (RJ), Alem Bier (Flores da Cunha, RS) Mad Dwarf (Joinville, SC), 5 Elementos (Fortaleza, CE), entre muitas outras. A Leopoldina (Garibaldi, RS) vai levar duas novidades da linha grape ale: Moscato e Sauvignon Blanc.

Entre as importadas, o evento terá, por exemplo, garrafas da belga Brugse Zot, da inglesa Shipyard e da holandesa La Trappe —sem contar nas figurinhas fáceis Lagunitas e Goose Island, cervejarias americanas que pertencem, respectivamente, a Heineken e Ambev.

Para completar, o Espaço Escandinavo também oferece uma parte de comes, com o Lado B Choripan & Burguer e a Paella Llaberia, entre outros. Já o DJ Pilha cuida da trilha sonora, voltada para o rock.

All Beers Sessions - Edição Inverno - Espaço Escandinavo - R. Job Lane, 1.030, Alto da Boa Vista. Dia 29/6 (sáb.): 13h30 às 18h30. Ingr.: R$ 270, no Sympla. Mais informações em @allbeersbr