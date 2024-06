São Paulo

Tradicional marca de Campos do Jordão, a Baden Baden completa neste mês de julho 25 anos como um dos nomes mais conhecidos da cena cervejeira do país.

Para celebrar a ocasião, a cervejaria lança um kit com três rótulos sazonais conhecidos, mas que já não faziam mais parte do dia a dia da marca: a stout, a doppelbock e a red ale, todas interessantes para quem gosta de estilos mais invernais.

Cervejaria Baden Baden lança kit com red ale, stout e doppelbock para celebrar seus 25 anos - Leo Cavazzana/Divulgação

As três não serão vendidas separadamente e o kit pode ser encontrado, em edição limitada, no tour da Baden Baden, em Campos, ou no ecommerce Clube do Malte (link aqui), por R$ 80. Os rótulos ganharam o número 25, da idade, em destaque.

Com 7,5% de álcool e coloração escura, a stout foi lançada em 2002 e traz aroma de café e cacau. A red ale (9,2% de álcool) esteve entre os primeiros rótulos lançados pela marca, em 1999, e tem amargor equilibrado, com coloração mais avermelhada. Fechando o trio, a doppelbock, uma bock mais intensa, apareceu pela primeira vez em 2004 e era conhecida como Celebration. Com 8,2% de teor alcoólico, tem notas de caramelo e forte presença dos maltes.

"Os rótulos comemorativos são uma forma de agradecer a todos que têm nos apoiado ao longo dos anos, celebrando nossas conquistas e criando memórias com nossos estilos únicos", pontua Ilana Lencastre, gerente de marketing das marcas artesanais do grupo Heineken.

Depois de passar pela Brasil Kirin, a Baden Baden integra o grupo de origem holandesa desde 2017.