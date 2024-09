São Paulo

Apreciadores das cervejas elaboradas com terpenos de cannabis podem anotar o novo lançamento na agenda. Neste domingo, 22, chega ao mercado Maria, rótulo da Cervejaria Luna. A novidade será apresentada em primeira mão na loja conceito O Dispensário, em Pinheiros, especializada em produtos canábicos.

Trata-se de uma hazy ale com 4,6% de álcool e baixo amargor (37 IBU), que acrescenta à fórmula o terpeno de um tipo de cannabis, OG Kush —cannabis e lúpulo, um dos ingredientes básicos da cerveja, são primos herbáceos, digamos. Os terpenos são os óleos essenciais da planta.

Rótulo de Maria, hazy ale da cervejaria Luna, feita com terpeno de cannabis - Divulgação

O lançamento marca uma parceria da nanocervejaria com a influencer canábica Caroline Apple. "A parceria oferece a oportunidade de explorar novos horizontes e conectar a Luna com um público que compartilha desses valores, impulsionando a marca para novos patamares", diz Renato Martins, sócio da marca cigana (ou seja, não tem uma fábrica própria para a produção).

"O terpeno da cannabis oferece essa possibilidade de trazer novas nuances, novos sabores, trazendo a proposta do uso moderado. Acredito que as cervejas terpenadas podem colaborar com esse processo de conscientização, uma vez que ela convida à apreciação", acrescenta Carol Apple.

Apesar de novata —foi fundada durante a pandemia—, a Luna vem acumulando experiência com cervejas do gênero. No seu portfólio também está a Natural Mystic, uma session IPA que usava dois terpenos canábicos na fórmula.

A Maria será vendida no Dispensário (R. Joaquim Antunes, 380, Pinheiros, das 10h às 17h) em latas de 473 ml, por R$ 40.