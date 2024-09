Paris

Somos dependentes da importação do lúpulo. Quase todo o mundo é. Felizes são os alemães, os tchecos, os americanos, e olhe lá.

O tal do lúpulo é uma plantinha, da família Cannabaceae (isso mesmo, um primo do cannabis). Ele começou sua vida cervejeira como mero conservante, mas ganhou seu lugar de destaque nas mais variadas cervejas, principalmente nas amarguinhas e perfumadas india pale ales, as IPAs. É como se ele fosse o tempero da cerveja.

West Coast IPA da Cervejaria 77, feita com lúpulo brasileiro - Divulgação

Antes diziam que só crescia no clima temperado e com muito tempo de luz do sol de certas regiões da Europa —durante certa época do ano—, mas já faz alguns anos que estão aumentando as experiências em torno do lúpulo brasileiro, incluindo a participação dos grandes "players" do mercado —os grupos Ambev, Heineken e Petrópolis, cada um envolvido em uma iniciativa diferente.

No entanto, no recente 7 de Setembro, conhecido também como Dia da Independência, um projeto interessante mostra mais um passo em direção ao uso do lúpulo brasileiro por pequenas cervejarias.

Oito delas, todas de São Paulo, estão com novidades engatadas desde sábado (7). Em comum, todas usaram lúpulos nacionais, colhidos em dez diferentes produtores do país.

Na zona leste, a Cervejaria 77 engatou uma West Coast IPA, com 6,5% de álcool, no seu brewpub, o Armazém 77 (@armazen.77). O rótulo foi feito com o lúpulo Comet (de origem americana), colhido na Lúpulos Dalcin, de Taguaí, e na Éden Hops, de Sorocaba, ambas no interior de São Paulo.

"Além de fortalecer os produtores nacionais, há outras vantagens. O preço é um aspecto favorável. Outro ponto onde ganhamos muito foi no sensorial da cerveja, notamos frescor e uma explosão de aromas totalmente diferentes do Comet americano", celebra Aline Mota, sócia do Armazém 77.

Já a tradicional Cervejaria Nacional (@cervejarianacional) oferece a Flor do Cerrado Nacional IPA, com 6,7% de teor alcoólico, elaborada com lúpulo do cerrado e descrita com "aromas adocicados e florais e um amargor moderado" em uma rede social da marca, que utilizou o ingrediente produzido na Cerrops Lúpulos, em Santa Cruz de Goiás (GO).

Até a 3 Brasseurs (@3brasseursbrasil) —brewpub de origem francesa com dois endereços em São Paulo (Pinheiros e Itaim Bibi)—, se uniu ao projeto. Sua cerveja do mês é a IPA à Brasileira, com "notas cítricas que remetem a pitanga, tangerina e maracujá". Com 6,2% de álcool, foi feita com a plantinha colhida na mineira Lúpulos Salto de Carmo da Cachoeira.

Participam ainda as paulistanas Cervejaria Central, Maralto e Cybeer e as piracicabanas Cervejaria Peixe e Ampére.