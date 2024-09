São Paulo

Gusttavo Lima, o sertanejo das bets, entrou em modo full greco-goiano ao celebrar o aniversário num iate no mar Egeu, com as ilustres presenças do governador Ronaldo Caiado (GO) e de Kássio "Konká" Nunes Marques, ministro do STF. Lá estava também o casal que é sócio do cantor na plataforma de apostas VaideBet.

A festa, em um iate avaliado em cerca de R$ 1 bilhão, foi o apogeu da gastança pela gastança.

O aniversariante, "embaixador" de algumas marcas populares de bebida alcoólica, posou todo pimpão com uma garrafa de Château Petrus, um vinho de Bordeaux cujo preço oscila entre os vinte e poucos e os quarenta e tantos mil reais.

Gusttavo Lima em férias na Grécia, onde celebrou seu aniversário num iate avaliado em R$ 1 bilhão - gusttavolima/instagram

Para os convidados, foram servidos dois rótulos de champanhe. Veuve Cliquot Brut, uma champanhota básica, e Cristal, da Maison Louis Roederer, que custa mais ou menos R$ 3.500 por garrafa.

O bolo, segundo relatos, tinha três andares e velas reluzentes (o iate, por sinal, tinha cinco andares).

Chamou atenção a escolha do prato principal: arroz de carreteiro.

É algo que se faz com charque ou sobras de churrasco. Ah, legal, então o Gusttavo é simplão, modesto, raiz, gente como a gente.

Não. Ele é simplesmente tosco, assim como é tosca a porta gigante de sua mansão às margens da rodovia GO-020.

O cabra foi de jatinho até a Grécia para comer arroz de carreteiro com champanhe? Os gregos têm uma culinária fabulosa, alguns dos melhores pratos de frutos do mar do mundo. Gusttavo poderia ter contratado o chef mais caro do país.

Mas não. Foi carreteiro com champanhe Cristal.

As únicas coisas da Grécia que parecem interessar a Gusttavo Lima são o status de navegar por suas ilhas e os pórticos com colunas que se erguem falicamente em direção ao firmamento.

Gusttavo é o Brasil novo que provoca náuseas no Brasil velho que é odiado com rancor total pelo Brasil novo. Odeio o termo "polarização", mas acabei de usá-lo para ser didático. As circunstâncias nos têm forçado a fazer escolhas binárias.

Esquerda versus direita é só uma delas. Há várias outras.

Sertanejo versus MPB. Campo versus metrópole. Agro versus proteção ambiental. Uber versus caminhonete. Harmonização facial versus assumir cabelos brancos. A força emergente do Centro-Oeste versus o modus vivendi do Brasil atlântico.

Fosse outra época, dava para escolher à la carte, ficar de um lado aqui e do outro ali. Não dá mais.

Agora só está disponível o pacote completo, pois os grupos oponentes abraçaram um combo de causas ideológicas e estéticas que não pode ser desmembrado, sob pena de incorrer em crime de traição. É uma coisa ou outra coisa, sem espaço para nuance ou contradição.

Eu adoro champanhe e gosto bem de arroz de carreteiro. Mas, como optante do pacote Brasil velho, não me desce nada bem a harmonização do Gusttavo.