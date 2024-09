São Paulo

Em outra era geológica, quando a gastronomia ainda era um luxo inacessível para a maioria –vejam o quanto o mundo mudou!–, uma revista especializada tinha uma seção fixa com uma pergunta que era mais ou menos assim: "O que você comeria antes de ser levado ao pelotão de fuzilamento?".

Era uma pergunta retórica, evidentemente. A tal última refeição guarda um simbolismo gigantesco. Tanto que é oferecida, com direito à escolha do cardápio, para os prisioneiros do corredor da morte nos Estados Unidos.

Na revista dos anos 1990, a pergunta era dirigida aos chamados gourmets –o termo ainda não caíra no ridículo–, famosos ou nem tanto.

Gazpacho borracho, sopa fria de tomate com vodca e temperos do coquetel bloody mary - Marcos Nogueira

O modelo clássico de resposta envolvia um prato impossível de ser replicado no Brasil, numa trattoria que só o ilustre gourmet conhecia, num vilarejo do Piemonte ou da Toscana, tão remoto e diminuto que nem nos mapas figurava.

Volta e meia alguém saía do personagem e recorria de fato à memória afetiva: feijoada, sanduíche de mortadela, cocada mole. É a escolha típica dos condenados americanos, mesmo porque pode ser arriscado pedir algo mais sofisticado do que um frango frito para o cozinheiro do xilindró.

Numa análise apressada, eu iria nessa toada. Pediria um pê-efe clássico, com arroz, feijão e alguma mistura.

Trouxe o assunto à baila porque tive a sensação, nos dias de seca e fumaça, que o apocalipse não é mais conversa de profeta maluco.

Mas o fim do mundo não chega de supetão, como nos filmes, com um meteoro ou a hecatombe nuclear.

Se a destruição ambiental não retroceder –tenho zero esperanças–, a dizimação da espécie humana será demorada e excruciante. Provavelmente deixará sobreviventes numa sociedade tribal ao estilo de Mad Max.

Quando o planeta vira um micro-ondas, ninguém quer nem pode se dar ao luxo de uma refeição gourmet. A memória afetiva também vai pro beleléu.

Vamos querer e precisar de algo refrescante. Provavelmente teremos tanta sede quanta fome.

Por isso, minha escolha final é um gaspacho, sopa fria de origem espanhola. Mas dei uma mexida, troquei alguns ingredientes para a receita ficar com jeitão de bloody mary –suco de tomate com vodca, meu coquetel favorito.

A vodca é opcional, mas convenhamos: com o apocalipse torando lá fora, ninguém vai dar a mínima se você encher a cara na hora do almoço.

GAZPACHO BORRACHO

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: fácil

Tempo de preparo: 10 a 15 minutos

Ingredientes

1 pão francês amanhecido

150 ml de água

500 g de tomate maduro

2 dentes de alho

1 talo de salsão

Ervas frescas a gosto (manjericão, tomilho, alecrim)

Suco de ½ limão-siciliano

100 ml de azeite

2 doses (120 ml) de vodca (opcional)

Molho inglês, molho de pimenta, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer

1. Pique o pão e deixe-o amolecer na água por 5 minutos.

2. Cozinhe o alho por 30 segundos no micro-ondas. A casca vai sair facilmente e o sabor ficará mais suave.

3. Lave muito bem os vegetais (lembre-se: você vai comê-los crus).

4. No liquidificador, bata o pão amolecido, o alho, o salsão, as ervas, o suco de limão e a vodca até obter um creme liso. Despeje o azeite em fio enquanto termina de bater.

5. Transfira para um recipiente e tempere com molho inglês, molho de pimenta, sal e pimenta-do-reino.

6. Sirva imediatamente, com croutons, talo de salsão ou uma rodela de limão para enfeitar.