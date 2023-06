O IPCA para o mês de maio, divulgado nesta quarta-feira, surpreendeu a todos. Depois de quatro meses com inflação média mensal de 0,67%, em maio a inflação despencou para 0,23%. Com a divulgação deste número, as projeções para os próximos meses já foram revisadas para baixo. Neste momento, o investidor se questiona qual seria o melhor indexador para investir em renda fixa.

Inflação mais baixa deixa investidor em dúvida sobre como investir para o longo prazo. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

Para você ter uma ideia da magnitude da surpresa, no início de maio a projeção dos economistas para o IPCA do mesmo mês era de 0,49%. Em 25 de maio, esta projeção foi revisada para 0,36%. Esses dados são apresentados pela Anbima em seu site.

Aqueles que esperam que este número seja um dado isolado vão se desapontar. Segundo levantamento da Anbima, os economistas revisaram o IPCA de junho para 0,02% e o de julho para 0,27%.

Com a divulgação deste indicador de inflação tão baixo, fica uma certeza. A Selic vai despencar em breve. Como escrevi anteriormente, o mercado já projeta uma queda na taxa Selic, atingindo 9% ao ano no final de 2024.

Entretanto, o pesadelo para os investidores se encontra nos próximos meses.

Com uma Selic e CDI em 13,65% ao ano, o retorno mensal é por volta de 1,07%.

Considerando uma inflação de 0,23%, um título referenciado ao IPCA precisaria render IPCA+10,56% ao ano para se igualar ao CDI. Obviamente, não existe este título.

Será que o CDI se tornou imbatível?

Sem dúvida para o horizonte de 1 ano, o CDI será melhor. Mas quem olhar apenas para o curto prazo, vai se arrepender muito em breve.

É preciso tomar cuidado ao projetar a inflação dos próximos anos, baseando-se apenas na inflação dos próximos meses.

Suponha um cenário em que o CDI, partindo de 9% ao ano no final de 2024, caia 0,5% ao ano entre 2025 a 2029. Assim, o CDI terminaria 2029 em 6% ao ano. Neste caso, teremos um CDI acumulado de 78,5% entre 2023 e 2029.

Vamos considerar um cenário improvável em que o IPCA, partindo de 5,5% em 2023, caia 0,5% ao ano até 2029. Neste cenário, a inflação no ano de 2029 seria de 2,5%. Isso nunca ocorreu em um ano isolado na história desde o plano Real. Portanto, com certeza o IPCA será maior que isso.

Entretanto, o importante mesmo com um cenário de inflação estimada muito baixa como este acima, um título que rende IPCA+5,3% ao ano acumularia retorno de 86,3% entre 2023 e 2029. Este retorno equivale a 110% do CDI.

Sabemos que a inflação será maior. Portanto, os títulos referenciados ao IPCA serão uma excelente alternativa.

Melhor ainda será se você investir em um CDB com retorno de IPCA+6,5% ao ano. Isso resultaria em 129,6% do CDI acumulados até 2029, mesmo no cenário irrealista de inflação de país desenvolvido.

Entenda, se você investe para o longo prazo, vai precisar aplicar agora nos títulos referenciados ao IPCA, que parecem ruim, para saborear excelentes momentos no futuro. Se você esperar o CDI cair, as taxas de juros destes títulos referenciados ao IPCA não estarão mais neste patamar de hoje.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.