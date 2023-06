Ninguém tem dúvida de que na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, no dia 21 de junho a decisão deve ser, novamente, de manutenção da Selic no patamar de 13,75% ao ano. Entretanto, segundo os preços de mercado, esta deve ser a última decisão de manutenção nos próximos 18 meses.

Apesar da rigidez do presidente do Banco Central (BC) em dizer que vai manter a taxa básica de juros elevada pelo tempo que for necessário para que a inflação convirja para a meta, o mercado financeiro já está olhando bem a frente.

Quem decide a taxa de juro de curto prazo, ou seja, de 1 dia é o BC. Para os prazos seguintes, o mercado define por meio de negociações diárias na B3.

Estas taxas são negociadas nos contratos de DI de 1 dia. Nestes contratos, os agentes de mercado negociam qual será o CDI acumulado de hoje até a data de vencimento do contrato.

Por exemplo, o contrato DI1F24 representa a taxa do DI de hoje até 01 de janeiro de 2024. Esta taxa fechou o dia de hoje em 13,16% aa.

Vou explicar intuitivamente. Esta taxa acima representa a média do que é esperado para o CDI de hoje até o fim do ano. Sabemos qual a taxa do CDI hoje. Queremos descobrir quanto o mercado espera que o CDI esteja no final do período.

Para isso, pense em como se calcula uma média. Temos a taxa atual do CDI de 13,65% aa. Queremos descobrir a taxa final, de forma que a média resulte em 13,16% aa.

Em uma conta grosseira, basta multiplicar o resultado da média, ou seja, 13,16% por 2 e, em seguida subtrair a taxa que você possui 13,65%, resultando, assim, na taxa esperada ao final de 2023 de 12,67% aa.

Lógico que esta conta não está precisa desta forma, mas o objetivo é explicar para um leigo o que ele deve esperar e como pode acompanhar de forma simples.

Lembre-se, hoje o CDI está em 13,65% ao ano. Portanto, o mercado financeiro já espera uma queda próxima de 1% ao longo do segundo semestre de 2023.

Vou deixar para você fazer a conta simplificada acima para o próximo ano. Para isso, vou te dizer quanto está o DI1F25, que vence em 1 de janeiro de 2025. Este contrato de DI é negociado com taxa de 11,32% ao ano. Experimente fazer a mesma conta simplificada acima.

Segundo as taxas negociadas nos contratos de DI de 1 dia, o ciclo de queda de juros se estende ao longo de todo o próximo ano. De forma que já se espera que a Selic se aproxime de 9% ao ano no segundo semestre de 2024.

O patamar esperado de 9% ao ano, representa uma queda de 4,75% na taxa básica de juros em menos de 18 meses.

Além de trazer oportunidades, este movimento dos juros traz um alerta para aqueles que possuem apenas investimentos referenciados ao CDI e poupança. Estes vão perceber a rentabilidade cair significativamente.

Seu portfólio já está preparado para esta queda de juros?

