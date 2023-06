A maioria dos indivíduos não atinge suas metas financeiras. Por exemplo, não compramos o imóvel que desejamos ou não alcançamos a tão sonhada renda para aposentadoria. A frustração vem apenas no futuro quando não há mais tempo para corrigir os erros. Culpamos uma série de fatores, mas desconsideramos a verdadeira razão. A culpa está na forma de se planejar.

Usualmente, quando pensamos em investimentos, nos comportamos como se a meta sempre coubesse no que executamos hoje.

Por exemplo, aplicamos um valor qualquer em um plano de previdência e achamos que isso é o suficiente para se aposentar como gostaríamos. Investimos qualquer valor na caderneta de poupança e sonhamos que a compra do imóvel desejado está próxima. Por fim, acabamos pagando caro em um financiamento e vivendo pior na aposentadoria.

Estas atitudes são equivalentes a sair andando na rua e acreditar que em algum momento você vai encontrar uma nota de R$ 200 no chão. Isto pode até acontecer, mas será por sorte.

Assim como, também, será por sorte que você irá se aposentar com a renda desejada ou adquirir o imóvel que pretende se fizer apenas o que pode.

Logo, para evitar frustração a melhor forma é planejar. Mas este planejamento começa pelo fim.

Por exemplo, no caso da aposentadoria, você deve primeiro escolher a renda que deseja usufruir e o momento que deseja se aposentar. Com estes fatores e com o retorno esperado durante a aposentadoria, você estimará quanto precisa ter de patrimônio financeiro ao se aposentar.

Entenda, você não deve pensar em quanto você pode poupar para se aposentar, mas qual valor é necessário se poupar e qual o retorno mínimo precisa ter para se chegar ao valor necessário.

Assim, caso pretenda se aposentar aos 65 anos e com uma renda de R$ 10 mil mensais, você deve ter no momento da aposentadoria um valor investido de R$ 2,1 milhões. Considerei esta renda em adição à do INSS, um rendimento de IPCA+4% ao ano durante a aposentadoria e um período de benefício de 30 anos.

Seu plano agora é calcular o quanto precisa poupar. Neste caso, depende de sua idade. Por exemplo, se você tem 30 anos e nenhuma poupança, você deveria investir R$ 2,3 mil ao mês. Para o cálculo, considerei um retorno mínimo de IPCA+4% ao ano.

Sonhar com uma a meta de se aposentar com R$ 10 mil por mês e poupar o que pode não te levará a ela.

Se neste exemplo, você investisse só o que conseguisse mensalmente e este valor fosse de apenas R$ 500, precisaria ter um rendimento de IPCA+10,9% ao ano para alcançar a mesma meta. Portanto, seria muito improvável o atingimento do objetivo.

Talvez, investir mensalmente a soma necessária esteja acima de sua possibilidade. Neste caso, sua meta deve ser revista para que não haja frustração.

Assim, calcule qual o valor de sua meta no futuro. Em seguida, trace o caminho de volta até o ponto onde você está. Desta forma, você saberá exatamente suas chances de atingir a meta.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

