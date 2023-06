Quando avaliamos os últimos 12 meses, o retorno de IPCA+6% ao ano acumulou um retorno equivalente a 76,5% do CDI. Este resultado tem levado muitos investidores a preferirem o CDI. Entretanto, esta preferência pode se mostrar um grande erro no longo prazo. Explico como o olhar míope pode fazer investidores perderem uma grande oportunidade.

Investidores que olharem para o passado recente podem deixar passar uma grande oportunidade. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo ORG XMIT: FW1 - REUTERS

Antes de explicar vamos à nossa enquete. Em janelas de 12 meses, quanto você acha que na média rendeu IPCA+6% como proporção do CDI desde 2010?

a) 115% do CDI

b) 120% do CDI

c) 125% do CDI

d) 130% do CDI

e) 135% do CDI

No segundo semestre do ano passado, tivemos um período de inflação artificialmente baixa. Esse efeito foi resultante, principalmente de medidas de redução de impostos implementadas pelo governo.

Desta forma, o CDI, que é igual à taxa Selic, acabou apresentando resultado mais elevado que o normal em relação ao IPCA.

Quando avaliamos em horizonte mais longo, por exemplo, nos últimos 20 anos, a rentabilidade do CDI foi equivalente a apenas CDI + 5% ao ano. Em um período mais recente, ou seja, nos últimos 10 anos, o CDI apresentou retorno ainda menor e equivalente a IPCA + 2,78% ao ano.

O gráfico abaixo apresenta o retorno em janelas de 12 meses de um ativo que rende IPCA+6% ao ano como proporção do CDI, desde 2010.

Evolução do retorno de IPCA+6% ao ano em janelas de doze meses como proporção do CDI (linha azul). Média destes retornos de doze meses como proporção do CDI representada na linha laranja. - Michael Viriato

Perceba que apenas durante o ano de 2017, uma rentabilidade de IPCA+6% ao ano perdeu do CDI. Observe que, quem investiu em IPCA+6% ao ano neste período "ruim" foi muito bem-sucedido nos períodos seguintes.

Desde 2010, o retorno em janelas de 12 meses de uma rentabilidade de IPCA+6% ao ano representou na média um retorno de 135,2% do CDI. Esta média está representada pea linha laranja no gráfico acima.

Entretanto, o investidor não teve em todos os momentos a rentabilidade de IPCA+6% aa disponível para aplicação. Isso quer dizer que se não aproveitou e travou por longo prazo, teve de se contentar com menos.

Espera-se que o CDI e a Selic caiam a partir do próximo semestre e apresentem retorno médio em 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 de 10,5%, 8,5%, 8,0%, 7,5%, 7,0% e 7,0%, respectivamente.

Isso quer dizer que o investidor que aproveitar agora retornos de IPCA+6% ao ano deve ter uma rentabilidade equivalente a 123,5% do CDI até 2029. Para prazos mais longos, este retorno deve crescer ainda mais.

No entanto, não se iluda. Esse retorno que você encontra hoje em CDBs e títulos privados acima de IPCA+6% ao ano não deve mais existir a partir do próximo ano.

Portanto, cuidado ao olhar para os últimos 12 meses para tomar decisão sobre investimentos de longo prazo. Você pode deixar passar uma grande oportunidade de obter retornos elevados por muito tempo apenas pelo capricho de ganhar do CDI no curto prazo.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.