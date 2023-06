Nos últimos 21 dias úteis encerrados hoje, ou seja, em praticamente um mês, o Ibovespa se valorizou 9,21%. Com esta alta, o principal índice de ações brasileiro acumula valorização de 11,9% no ano. Quando observamos uma valorização tão rápida, duas questões são levantadas: quão comuns são as altas desta magnitude? O que na média ocorre nos 21 dias úteis seguintes?

Valorizações de 9% em curto prazo não são comuns e devem ser encaradas com cautela. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

A valorização recente do Ibovespa surpreendeu muitos investidores institucionais que desconfiavam de qualquer melhora no curto prazo.

A alta foi impulsionada por dois fatores:

1 – Queda forte das taxas de juros futuras como expectativa da queda da taxa básica de juros neste ano e no próximo;

2 – Surpresa com a divulgação do PIB, mostrando que o crescimento está mais robusto que o esperado e que os incentivos fiscais desde o período eleitoral estão surtindo efeito.

Justificar o passado é fácil. O Ibovespa já subiu. Mas, e agora? O que esperar no curto prazo?

Levantei os dados de retornos diários do Ibovespa desde o ano 2000.

Neste período, temos 5.786 observações de retornos acumulados de 21 dias.

A média de valorização em janelas de um mês do Ibovespa foi de apenas 1%.

A partir deste dado, você já pode imaginar quão raro são os momentos em que o Ibovespa se valoriza 9,21% como ocorreu no último mês.

Pasmem com esta informação seguinte. Desde 2000, o pior resultado em um período de 21 dias úteis para o Ibovespa foi uma desvalorização de -45,4%. Você já deve imaginar quando ela ocorreu. Sim, foi em março de 2020, na pandemia.

O melhor resultado em uma janela de 21 dias úteis foi uma valorização de 27,2%. Curiosamente, ela também ocorreu no mês de março, mas foi do ano de 2016. Lembra o que ocorreu naquele ano?

Vamos voltar às perguntas iniciais. Não se iluda com a valorização recente. Altas de 9% do Ibovespa em janela de um mês ocorrem raramente.

Desde 2000, em apenas 12,7% das observações, o Ibovespa se valorizou mais de 9% em um período de 21 dias úteis.

Menos comum ainda é ocorrer uma alta de 9% ou mais nos 21 dias seguintes à primeira alta de pelo menos 9%. Isso só ocorreu em 13,2% das vezes em que o Ibovespa apresentou a primeira alta mensal de 9%.

Mas há um dado positivo. Em média, depois de uma alta de 9% ou mais em uma janela de um mês, o Ibovespa se valoriza mais 2,29% no mês seguinte.

No entanto, é preciso tomar cuidado, pois ocorreram momentos em que a alta de 9% foi seguida de quedas. No pior caso, o Ibovespa chegou a cair -21,8% logo depois de se valorizar mais de 9% nos 21 dias anteriores.

Lembre-se, investir em ações deve ter horizonte de longo prazo. Portanto, cuidado com a euforia de curto prazo. Só invista se você pode manter os recursos por horizonte de pelo menos cinco anos e se seu perfil de investidor é adequado para suportar volatilidade.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

