Assim como em nossa rotina diária facilmente nos perdemos empenhados em tarefas que não são importantes nem urgentes, o mesmo ocorre com nosso planejamento financeiro. Como alerta Stephen Covey, autor de os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, seu foco deve estar no que é importante, mas não é urgente, por exemplo, sua aposentadoria ou independência financeira.

Em seu livro, Covey aborda a administração do tempo, mas os ensinamentos podem ser empregados na administração de suas finanças. Afinal, como se costuma dizer tempo é dinheiro.

Covey sugere aos leitores separar quatro quadrantes como mostrado na figura abaixo.

No eixo vertical ele separa entre o que é importante e o que não é importante. No eixo horizontal, a separação está entre o que é urgente e o que não é urgente.

Tente separar como você destina cada item de seu orçamento financeiro nestes quatro eixos e observe no que você tem concentrado mais despesas. Por exemplo, quanto tempo e recurso de seu orçamento mensal você despende com a meta de aposentadoria? Para sua independência financeira? E para o carro novo, viagem, peças de vestuário, para o celular novo e restaurante?

Onde você inclui cada uma destas despesas entre os quadrantes? Perceba que não existe uma única visão para todos sobre cada despesa. Mas, sem dúvida, algumas metas devem ser necessariamente bem classificadas e terem seu foco.

Como alerta Covey, nós devemos focar nos objetivos do quadrante 2, administrar os do quadrante 1, evitar os do quadrante 3 e limitar os gastos do quadrante 4. Mas, não é exatamente isso que a maioria faz.

Muitas vezes nos pegamos gastando tempo planejando e dinheiro no que não é urgente e não é importante. Desta forma, o orçamento para o que é importante e urgente, que são as despesas necessárias de casa, fica mais restrito.

O foco em equacionar as despesas do que é importante e urgente nos traz estresse e tira nosso foco para o principal.

Assim, as metas financeiras mais importantes, mas que não são urgentes ficam de escanteio. Entretanto, estas metas importantes e não urgentes são exatamente aquelas que vão mudar nossa vida financeira.

Dentre as metas importantes e não urgentes se destacam sua aposentadoria ou independência financeira. Sem dúvida elas deveriam estar entre as metas financeiras mais importantes para todos, mas por, usualmente, estarem muito distantes, elas não são urgentes.

O fato de não serem urgentes não significa que elas não devam ser contempladas neste momento. Pelo contrário. Elas deveriam ter sua primeira atenção e Covey ilustra isso em um experimento muito interessante. Este experimento pode ser visualizado em uma palestra de Covey no Youtube.

No experimento, Covey faz a analogia do que é importante com pedras grandes e do que não é relevante e, talvez até urgente, com pequenas pedras.

Ele demonstra que se você tentar preencher um vaso com pedras pequenas primeiro, ou seja, começando com os objetivos financeiros sem relevância, não sobra lugar para você incluir as pedras grandes, ou seja, os objetivos importantes. Já se você começar com os objetivos importantes, ou seja, as pedras grandes, os objetivos não relevantes se encaixam em seguida.

Portanto, reflita sobre como você está distribuindo seu orçamento entre os quatro quadrantes e comece a dar foco para o que é o mais importante mesmo não sendo urgente neste momento. Não espere sua aposentadoria, além de ser importante, se tornar algo urgente, pois, isto vai apenas te estressar e você ainda corre o risco de não ter uma boa aposentadoria.

