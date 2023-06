A correlação dos retornos anuais do Ibovespa com as variações de preços de commodities é maior que com o índice de ações americanas. Este dado levanta um alerta para o otimismo recentemente observado em nosso mercado.

Ibovespa se desvaloriza em 5 dos últimos 7 anos de queda dos preços de commodities. - Getty Images via BBC

Neste ano, o índice de commodities se desvaloriza 8,1%. Esta queda de preços reflete em parte o receio de desaceleração econômica global com os aumentos de taxas de juros pelo mundo.

Cerca de 40% do Ibovespa é constituído por empresas do setor de commodities. Esta grande participação leva a uma maior dependência do retorno do índice com a variação dos preços de commodities.

Nos últimos 15 anos, entre 2007 e 2022, o índice de commodities apresentou resultado negativo em sete anos. Não por acaso, em 5 destes 7 anos, o Ibovespa também se desvalorizou.

Dos dois anos de queda das commodities em que o Ibovespa se valorizou, em um deles o retorno foi de apenas 2,9% no ano e significativamente inferior aos de outros índices internacionais de ações.

A expectativa do início do ciclo de queda de juros e a surpresa com o crescimento econômico pesam a favor do nosso mercado de ações. Entretanto, as principais ações no Ibovespa podem não capturar este efeito e outros índices podem ser mais favorecidos. Por exemplo, o índice de empresas de pequena capitalização sobe 14,93% no ano e tem capturado melhor a perspectiva com estes fatores.

Portanto, se decidir por investir em ações para capturar ganhos com a melhor perspectiva de crescimento econômico e de queda de taxas de juros, evite as ações tradicionais dos setores de petróleo, mineração, siderurgia e papel e celulose, também ETFs e fundos passivos no Ibovespa.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.