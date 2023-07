O imóvel costuma ser o maior investimento que a maioria dos indivíduos realiza. Apesar de a maioria passar muito tempo sonhando com a aquisição, poucos despendem tempo planejando. A consequência da falta de planejamento se reflete no custo pago. Assim, comento três formas básicas para você decidir qual é a melhor.

Existem duas formas de se comprar um imóvel. Ou você tem o dinheiro e paga à vista, ou você financia a aquisição. Neste último caso, os dois veículos usuais são o empréstimo bancário e o consórcio.

Para avaliar estas três formas, vamos utilizar um exemplo. Considere que você tem R$ 100 mil e deseja adquirir um imóvel de R$ 600 mil. Assim você tem três alternativas:

a) – Contrair um empréstimo no banco para os R$ 500 mil restantes;

b) – Se utilizar de consórcio para receber carta de crédito de R$ 500 mil;

c) – Morar de aluguel enquanto investe para acumular e adquirir o imóvel à vista.

A maioria utiliza a primeira alternativa e a minoria se vale da terceira.

Qual alternativa você acredita ter o maior custo e a que possui o menor custo?

Para analisar, temos de fazer algumas premissas:

1 – O IPCA e INCC nos próximos anos serão de 4,5% ao ano;

2 – O preço de um imóvel hoje deve se valorizar com o IPCA. Segundo o FipeZap, desde 2010, ou seja, nos últimos 12 anos, os imóveis tiveram a mesma valorização do IPCA;

3 – O juro real nos próximos anos será de 5,5% ao ano. Isso é facilmente realizável aplicando em CDBs dentro do FGC;

4 – A despesa mensal média de aluguel ser equivalente a 0,35% do valor do imóvel. Esta é uma média apresentada pelo portal FipeZap;

5 – A Taxa Referencial, ou TR, que corrige os financiamentos ser de 1,5% ao ano.

Considerei um prazo igual de 200 meses para as três alternativas.

Assumindo a valorização do IPCA estimado acima, o imóvel de R$ 600 mil deve valer ao final do período de 200 meses o montante de R$ 1,35 milhões.

Vamos começar os cálculos pelo financiamento bancário.

A vantagem desta alternativa e a razão para todos a utilizarem é que ela satisfaz seu desejo de forma imediata. Você pode comprar o imóvel assim que se interessar por um.

Calculei o financiamento de um empréstimo de R$ 500 mil nos quatro maiores bancos brasileiros. A taxa efetiva média foi de 11,7%+TR ao ano.

Neste caso, ao final dos 200 meses, você terá pago na aquisição financiada com empréstimo bancário um total de R$ 1,13 milhões. A prestação média mensal terá sido de R$ 5,14 mil.

No caso do consórcio, vamos assumir que se consiga a carta de crédito logo nos primeiros meses. Há formas de se conseguir isto e devo escrever em breve.

Escolhendo a alternativa do consórcio, ao final do período, você terá gasto entre prestação e entrada um montante total de R$ 1,09 milhões.

Desta forma, o consórcio é um pouco mais barato que o financiamento bancário. Você economiza R$ 40 mil.

Entretanto, o consórcio carrega alguns riscos adicionais.

No financiamento, a taxa de juros combinada não sobe e há chances de a taxa de juros cair e você realizar uma portabilidade pagando menor juros. Enquanto no consórcio, o risco é de o INCC disparar e a prestação subir muito mais que o esperado.

Por último, vamos analisar a aquisição planejada por investimento.

Neste caso, deve-se considerar que você vai gastar com aluguel até encerrar o período de 200 meses. Assim, a despesa total de aluguel, entrada e poupança no período será de R$ 1,04 milhões.

Portanto, esta se configura como a alternativa mais barata de aquisição e a que eu recomendo. Você economiza quase R$ 100 mil em relação à compra financiada com empréstimo bancário.

A desvantagem é que seu sonho de adquirir um imóvel é adiado.

Mas ela tem duas outras grandes vantagens. Primeiro, como o imóvel é um dos maiores investimentos realizados, essa alternativa é a que te permite melhor planejar e ter certeza que o investimento a ser realizado é o mais adequado.

Principalmente no início da vida adulta, o imóvel adquirido não costuma ser o ideal e acaba sendo necessário a troca. Isso ocorre por mudança de emprego ou crescimento da família.

A outra grande vantagem é que a compra planejada te dá flexibilidade e liquidez para eventualmente usar o capital de forma ainda mais produtiva e rentável.

E para você, qual das três alternativas você prefere na aquisição de um imóvel?

Quer ter acesso à planilha que usei para todos os cálculos? Clique aqui.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

