Resgatar uma aplicação que rende menos, em busca de outra que rende mais pode não compensar por causa da alíquota de IR. A maioria dos investidores desconsidera a questão fiscal, pois olha apenas para o retorno bruto de IR e acaba tendo menos, mesmo aplicando em título que aparentemente rende mais.

Eu (Michael Viriato) analisando investimentos. - Michael Viriato

Vou explicar com um exemplo, mas antes vou aplicar um teste.

Considere que você investiu em um título de renda fixa e pretende usar o dinheiro em 2 anos (722 dias). Quando você investiu há um ano, a taxa de juros estava menor. Suponha que que você aplicou em um título com retorno prefixado de 10% ao ano.

Neste momento, esse título perde do CDI, pois está em 13,65% ao ano. Portanto, seu título parece bem ruim agora. Rende apenas 73,26% do CDI atual.

Entretanto, sabemos que o CDI vai cair e o mercado já precifica que nos próximos 12 meses, ele deve render apenas 12% ao ano. Qual das duas alternativas você faria agora:

a) manter o título atual com retorno de 10% ao ano por mais um ano, completando 721 dias ou dois anos totais de aplicação;

b) resgatar o título atual e investir por 361 dias no título prefixado rendendo 12% ao ano.

A maioria dos investidores tende a optar pela alternativa "b". A preferência não é à toa.

Mesmo comparado ao CDI esperado para os próximos 12 meses, seu título atual com 10% ao ano de rentabilidade tem retorno 2% abaixo, ou seja, 83,3% do CDI esperado.

Trocar para o título que rende mais, parece a única alternativa que faz sentido.

Agora é o momento, que você talvez me chame de louco. Entretanto, a melhor alternativa é manter o título atual rendendo só 10% ao ano. Vou explicar.

O problema aqui é que foram considerados apenas os rendimentos brutos de IR. Na avaliação, é preciso sempre avaliar o retorno líquido de IR.

Para isso, o primeiro passo é conhecer as alíquotas de IR. Vou falar hoje apenas da renda fixa.

A alíquota de IR para esta classe de ativos é regressiva e cai com o tempo. A tabela abaixo apresenta a alíquota de IR para cada prazo.

Prazo Alíquota de IR até 180 dias 22,50% de 181 a 360 dias 20% de 361 a 720 dias 17,50% acima de 720 dias 15%

Acompanhe o cálculo para entender a comparação.

Se você aplicou há 361 dias, sua alíquota de IR é de 17,5% sobre os rendimentos. Se você aplicou R$ 10 mil, teve retorno de 10% em um ano, portanto de R$ 1 mil. Logo, seu investimento soma R$ 11 mil. Entretanto, se resgatar agora terá apenas R$ 10.825,00 disponíveis para reinvestir.

Se escolher a alternativa "a", vai manter o título por mais 361 dias e, com o rendimento de mais 10%, vai encerrar o período com um valor total de R$ 12.100,00. Com o vencimento do título depois de um total de 722 dias, você estará sujeito à alíquota de IR de 15% sobre os rendimentos. Isso significa que o valor líquido disponível para você é de R$ 11.935,00.

Agora vamos avaliar a alternativa "b". Você resgatou o título agora, depois que passou o primeiro ano e tem disponível R$ 10.825,00 para reinvestir. Você pode reinvestir com retorno de 12% ao ano por mais 361 dias. Esta aplicação vai ter um rendimento nominal de R$ 1.299,00. Entretanto, depois de passados os 361 dias e ela vencer, você vai estar novamente sujeito à alíquota de 17,5% ao ano. Portanto, vai ter líquido o valor de R$ 11.896,68.

Isso significa que resgatar e trocar vai gerar no final do período de 722 dias um valor de R$ 38,32 menor que a decisão de manter o título original.

Esse foi um exemplo ilustrativo, mas importante para chamar sua atenção de que qualquer troca deve ser muito mais analisada do que a maioria imagina. Portanto, cuidado ao ficar trocando de títulos, buscando maior retorno e sem olhar para o retorno líquido de IR.

Quanto menor o prazo que você fica com o título, mais importante é avaliar o retorno líquido de IR. Lembre-se, o que vale é o dinheiro que sobra no seu bolso, líquido de todas as despesas.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.