Quando pensamos em proteger nosso patrimônio financeiro, usualmente, pensamos em investimentos em dólar. Alguns enviam os recursos para o exterior e investem em renda fixa em dólar. Neste momento, param de comparar este investimento com o CDI. Entretanto, há outra moeda que tem muito mais vantagens que o dólar, que realmente protege seu patrimônio, mas que está sendo desprezada neste momento.

Investidor brasileiro se acostumou com o CDI e tem dificuldade de investir para longo prazo. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

Investir em dólar, no longo prazo costuma ser positivo. Entretanto, existe outra moeda que possui maiores vantagens que o dólar. As vantagens desta outra moeda são:

1 – Menor volatilidade que o dólar. Portanto, você sofre menos oscilação;

2 – Maior taxa de juros em renda fixa;

3 – Nunca houve um ano em que ela sofresse desvalorização, ao contrário do dólar que caiu nos últimos dois anos;

4 – Possibilidade de se investir com isenção de IR;

5 – Maior facilidade de negociação;

6 – Maior simplicidade em sucessão do que investimentos internacionais;

7 – No longo prazo, a variação dessa moeda, somada à taxa de juros dela, sempre ganhou do CDI.

8 – Protege o brasileiro de seu maior risco.

Com todas estas vantagens, você pode imaginar que todos deveriam preferir ela ao dólar e até retirar seus recursos aplicados em produtos referenciados ao CDI ou dólar para investir nela.

Veja abaixo o gráfico da evolução do investimento simples nesta moeda em azul e do dólar na linha laranja. Perceba quão estável é esta moeda. Esta variação no gráfico não inclui qualquer taxa de juros, mas apenas as variações das moedas.

Evolução de um investimento de R$ 100, no final de 1994, em dólar (linha laranja) e no IPCA (linha azul). - Michael Viriato

A moeda que me refiro na linha azul no gráfico e que tem as vantagens citadas acima é o IPCA.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pode ser considerado uma moeda. Não uma moeda que você faz pagamentos, mas uma que você pode investir em ativos de renda fixa atrelada a ela.

Nos últimos 28 anos, ou seja, desde o início do plano Real, o IPCA se valorizou uma média de 6,76% ao ano enquanto o dólar se valorizou 6,36% ao ano.

No entanto, a volatilidade do retorno do IPCA foi de 1,6% ao ano e a do dólar é de 20,2% ao ano. Portanto, é de se esperar muita oscilação quando se investe em dólar.

Lembra que é justamente quando o dólar cai que você tem vontade de comprar? O mesmo deveria ocorrer com o IPCA. Este último não costuma cair, mas passa por momentos de alta menor. São estes momentos, como agora, que você deve aproveitar.

O investimento em IPCA tem duas grandes vantagens neste momento. Primeiro, a inflação caiu muito e sabemos que estruturalmente o Brasil tem problemas com inflação. Ela logo deve retomar. Principalmente, pois o atual governo já se definiu como um pouco mais gastador.

Segundo, as taxas de juros reais ainda estão em patamar atrativo no longo prazo.

Sim, eu sei que no curto prazo estas aplicações estão perdendo para o CDI e que isso causa desconforto. Mas, não deixe que esta visão míope te atrapalhe a ter ganhos maiores no longo prazo.

Nos últimos 14 anos, a Selic e o CDI tiveram um ganho acima do IPCA de apenas 3,58% ao ano. Portanto, se você investiu em títulos referenciados ao IPCA teve desde 2010 ganhos bem acima do CDI.

Aplicação IPCA Retorno em % do CDI IPCA+4,5% ao ano 133,0% do CDI IPCA+5,0% aa 144,9% do CDI IPCA+5,5% aa 157,5% do CDI IPCA+6,0% aa 170,9% do CDI IPCA+6,5% aa 185,0% do CDI IPCA+7,0% aa 200,1% do CDI IPCA+8,0% aa 232,9% do CDI IPCA+9,0% aa 269,9% do CDI

A tabela acima mostra quanto você ganhou como percentual do CDI desde 2010, investindo em cada taxa referenciada ao IPCA. Por exemplo, se investiu em ativo rendendo IPCA+5,5% ao ano, ganhou 157,5% do CDI no período.

O grande problema é que normalmente quando é o melhor momento para se investir em títulos referenciados ao IPCA, estes estão momentaneamente perdendo do CDI. Como agora.

Entretanto, você consegue agora investir em CDBs com rendimento de IPCA+6,5% ao ano de prazos até 6 anos e tem títulos privados, isentos de IR, com retorno de IPCA+6,0% a 7,5% ao ano com prazos de até 15 anos e com elevada qualidade de crédito.

Um título isento rendendo IPCA+6,5% ao ano equivale a um título tributado rendendo mais de IPCA+8,5% ao ano.

Estes rendimentos devem proporcionar retorno no longo prazo muito maior. Assim, segure o desconforto por mais um tempo.

Coloque de lado o fato de o CDI agora estar mais alto, pois ele é passageiro e quando ele cair, você não vai ter mais a oportunidade de agora.

Proteja sua carteira no longo prazo aproveitando os investimentos referenciados ao IPCA agora. Tenha o mesmo comportamento de quem investe em dólar, ou seja, entenda que você investiu em outra moeda e não fique comparando com o CDI.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.