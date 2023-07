Quem me acompanha há mais tempo sabe que sempre argumentei a favor do investimento em ações ser realizado por meio de fundos de investimentos. Parte deste viés é explicado por eu ter trabalhado por quase quinze anos como analista e gestor de fundos de ações. Assim, acredito na especialização destas equipes. Entretanto, a forma como algumas carteiras automatizadas têm sido montadas mais recentemente me fez mudar este viés.

Retorno de carteiras automatizadas podem ultrapassar em 26% o retorno de fundos de investimentos. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

Corretoras e casas de análise independentes sempre produziram carteiras recomendadas. Entretanto, havia quatro problemas com estas carteiras:

I – Não havia compromisso com desempenho;

II – Não havia como acompanhar e entender o desempenho passado;

III – As pessoas que produziam costumavam ser mais juniores;

IV – Operacionalizar a carteira de forma sistemática era difícil.

A competição e evolução do mercado mudaram estas características e derrubaram meus argumentos e meu viés.

Atualmente, assim como você investe em um fundo analisando a equipe, desempenho e risco, também, pode fazer o mesmo com uma carteira automatizada e ainda conta com algumas vantagens que vou descrever.

Primeiro vou explicar o que são estas carteiras automatizadas. Elas são uma carteira recomendada de uma corretora ou casa de análise independente e que é operacionalizada em seu portfólio automaticamente.

Assim, periodicamente, ela é rebalanceada e reavaliada, segundo a recomendação dos analistas. Este é um ponto positivo, pois no passado este movimento demandava uma atitude mais ativa do investidor. Por não ter tempo para estar continuamente acompanhando, no passado, este investidor acabava perdendo oportunidades. Isso mudou com a automação.

O desempenho de muitas carteiras automatizadas tem superado o retorno de muitos fundos badalados do mercado, além do Ibovespa, e elas, ainda, aliam quatro outras vantagens.

A primeira vantagem é a liquidez. Os fundos costumam ter prazos de 31 dias ou mais para resgate. Já uma carteira automatizada você tem liquidez de 2 dias.

A segunda vantagem, é a isenção de IR sobre os dividendos. Entendo que esta vantagem da carteira em relação aos fundos pode se reduzir ou acabar em breve com a reforma tributária. Mas, por enquanto ela continua válida.

Vamos calcular quanto vale esta vantagem. Considere que o retorno do mercado de ações no longo prazo seja de 12% ao ano e que 30% deste retorno venha de dividendos. Assim, o retorno de dividendos seria de 4% ao ano. Como um fundo é tributado em 15% de IR, isso significa que uma carteira direta de ações teria uma vantagem de 0,6% ao ano por causa deste benefício de isenção.

A terceira vantagem ocorre se você aplica menos de R$ 80 mil diretamente em ações. Mensalmente, um a dois ativos nas carteiras são trocados ou por já terem atingido seu potencial ou por haver outras oportunidades melhores. Também há o rebalanceamento no qual se vende o excesso de alta que alguns ativos tiveram e se compra aqueles que caíram. Como o valor da venda é inferior a R$ 20 mil, os ganhos são isentos de IR.

Vou fazer uma estimativa desta vantagem. Como a carteira continuamente é rebalanceada, o ganho de capital total se torna isento de IR. Logo, considerando aquela estimativa de retorno médio do mercado de ações no longo prazo e a alíquota de IR de 15%, esta vantagem agrega 1,2% (=8% * 15%) a mais de ganho relativo.

Por fim, a quarta vantagem seria no custo. Como mencionei, um a dois ativos são trocados mensalmente. Vamos considerar uma média de dois ativos para simplificar e nivelar por cima. Assuma um custo de corretagem máximo de 0,5% do montante. Isso significa que esta carteira pagaria um total de 2,4% ao ano de corretagem.

Os fundos costumam cobrar 2% de taxa de administração mais 20% de performance. Adicionalmente, as trocas de ações dentro do fundo e rebalanceamentos também pagam corretagem, apesar de serem menores do que a corretagem do varejo.

Dada a taxa de performance dos fundos, quanto melhor for a carteira e o fundo, maior é a vantagem da carteira. Por exemplo, se um fundo ganha de seu índice de referência 5% percentuais ao ano, o custo do fundo seria superior a 3%. Portanto, já superior ao de uma carteira automatizada.

Vamos a um exemplo para agregar todas as vantagens.

Considere um fundo e uma carteira automatizada que tenham um retorno de 20% em um ano quando o Ibovespa subisse 12%. Na carteira automatizada você vai ter um retorno líquido de IR e taxas de 17,6%. Entretanto, no fundo o retorno líquido de IR e de taxas seria de 13,94%.

É preciso lembrar que o retorno apresentado em materiais publicitários de um fundo já é líquido de taxas. Portanto, o retorno que você veria deste fundo do exemplo seria de 16,94%. O retorno cairia para 13,94% quando se resgata o fundo e se paga o IR.

Neste exemplo, percebe-se que a carteira automatizada teria um retorno líquido de taxas e IR 26% superior ao de um fundo de investimento com mesmo retorno bruto.

Assim, para valores até R$ 80 mil, as carteiras automatizadas se mostram como uma excelente alternativa para aqueles que desejam ter exposição ao mercado de ações e não querem perder tempo para ficar analisando ações e se dedicando a acompanhar o mercado.

