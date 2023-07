As surpresas recentes de corte de preços de combustíveis e menor inflação trazem uma lembrança ruim para investidores. No segundo semestre do ano passado, o IPCA teve a maior retração negativa desde o início do plano Real. Naquele momento, os títulos referenciados ao IPCA tiveram desempenho pior que os referenciados ao CDI. Fazendo a associação dos dois momentos, investidores enfrentam o dilema se é melhor investir nos títulos referenciados ao IPCA ou ao CDI.

O IPCA do mês de maio, divulgado no dia 9 de junho, foi o estopim para uma série de revisões da inflação para o ano e para os meses seguintes.

O relatório Focus do Banco Central (BC) de 28 de abril apontava que a média dos economistas acreditava que o IPCA para o ano de 2023 seria de 6,05%.

O cenário mudou.

O mesmo relatório do BC indica agora que os economistas acreditam que o IPCA deve ser 5,06%, para o ano de 2023. Os preços de commodities surpreenderam para baixo e o novo presidente da Petrobras alterou a política de preços, aparentemente, com viés baixista.

No entanto, esta revisão de 1% no IPCA não deve mudar a vantagem de aplicar em títulos referenciados ao IPCA, se o investimento é de longo prazo.

O principal motivo para isso é que da mesma forma que o IPCA caiu, também se espera uma queda maior para o CDI.

Entretanto, antes de entender a grande vantagem dos títulos referenciados ao IPCA no longo prazo, vou explicar o que deve ocorrer no curto prazo, ou seja, até dois anos.

O CDI esperado para 12 meses é de 11,66% ao ano. O IPCA no mesmo período, ou seja, até junho de 2024 deve ser de 4,5% ao ano. Portanto, as aplicações referenciadas ao CDI devem render 6,9% acima do IPCA nos próximos 12 meses.

Assim, as aplicações com vencimento em um ano referenciadas ao CDI, tendem a ser mais favoráveis. O risco para isso é uma aceleração no ciclo de queda de juros pelo Banco Central que pode levar o CDI para baixo e os títulos referenciados ao IPCA ganharem vantagem.

Mas, quem ficar olhando para o curto prazo pode ficar chupando dedo no próximo ano.

O cenário para dois anos já é diferente. O mercado espera que o CDI médio no ano de 2024 seja de 9,7% ao ano. Portanto, já no próximo ano, é esperado que aplicações que remuneram o CDI rendam apenas 5,5% acima da inflação.

Nos próximos anos, este ganho real do CDI deve continuar caindo.

Portanto, aproveite agora para investir para o longo prazo em CDBs referenciados ao IPCA com taxa superior a 6% ao ano e, principalmente, em títulos privados referenciados ao IPCA de boas empresas com taxa superior a 6% ao ano acima do IPCA e isentos de IR.

Um título isento de IR com retorno de IPCA + 6% ao ano equivale a um título bruto de IR com retorno de IPCA+7,7% ao ano. Esta rentabilidade bruta deve equivaler a mais de 150% do CDI nos próximos 6 anos.

Nos últimos 20, 15, 10 e 5 anos, um investimento com retorno bruto de IPCA+7,7% ao ano foi melhor que a rentabilidade dos principais investimentos tradicionais como: Ibovespa, S&P500, Nasdaq, CDI, média dos multimercados e outros.

Assim, a resposta para a questão proposta no título é não. Não vamos ter um momento ruim para os títulos referenciados ao IPCA, se você pensar no longo prazo. Pelo contrário, estamos vivendo um período quase único. Esse é um dos poucos momentos em que você tem este tipo de rentabilidade disponível.

Portanto, não fique olhando para o chão ou você vai cair da bicicleta. Olhe para frente e aproveite o momento.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

