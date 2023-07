Eu iniciei meu contato com o mercado financeiro ainda na faculdade em 1997. Já contei esta história antes. Portanto, vou apenas relatar a parte que se relaciona com o que vou compartilhar. Logo que me formei, fui trabalhar no Banco Itaú como Trainee. Como iniciei na área de Mercada de Capitais, eu não podia mais operar para mim. Então fiz o que vou falar para ninguém fazer, mas naquela época havia uma boa justificativa.

Se você mantém suas ações neste tipo de custódia, corra para mudar. REUTERS/Brendan McDermid ORG XMIT: PPP - NYK507 - REUTERS

No passado, a taxa de custódia de ações cobrada pelas corretoras era algo caro. Talvez eu achasse caro porque eu tinha muito pouco dinheiro, mas todos reclamavam.

Se alguém lembrar qual era o valor médio da taxa de custódia, compartilha nos comentários. Eu não lembro, mas sei que doía e era uma taxa mensal.

Portanto, se você não pretendia ficar operando, a melhor alternativa era enviar as ações para a custódia escritural. Foi isso que eu fiz no início de 1998.

No passado, enviar ações para a custódia escritural era comum. A consequência disso é que muitos esqueceram que fizeram isso e as ações devem estar perdidas por lá até hoje.

Mas, o que é a custódia escritural?

Toda empresa que negocia ações em bolsa precisa ter um agente escriturador.

Ele é o responsável por manter o registro e cadastro dos acionistas, pagar os proventos, realizar os eventos corporativos e outras atividades administrativas.

Assim, enviar para a custódia escritural é, basicamente, retirar suas ações do ambiente de negociação e manter com o agente escriturador.

Para você descobrir quem é o agente escriturador de uma empresa, basta ir ao site da B3 no link e digitar o nome da empresa. Os três maiores são Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.

Se você enviou suas ações para a custódia escritural, não pode mais vender nem alugar. Para isto, tem de voltar com elas para a custódia de uma corretora.

O procedimento de retorno dá um certo trabalho. Entretanto, vai dar muito mais trabalho se ocorrer algo com você e sua família tiver que fazer. Talvez, sua família nunca mais veja esse dinheiro. Muitas vezes por nem saber mais que ele existe.

Atualmente, manter ações na custódia de uma corretora não tem qualquer custo. Logo, não há mais justificativa para manter ações em custódia escritural.

Assim, se você tem mais de 40 anos e operou com ações antes de 2010, tente lembrar se você não transferiu alguma ação para a custódia escritural. Se sim, corra para trazer de volta.

Se você tem pais e avós vivos, pergunte a eles se eles negociaram ações antes de 2010 e se transferiram ações para a custódia escritural. Tente fazer o processo de volta para o ambiente de negociação enquanto eles ainda são vivos.

O sobe e desce das ações já fez muitos perderem dinheiro neste mercado, mas sem dúvida o esquecimento de ações na custódia escritural também continua fazendo muitos perderem fortunas.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.