A maioria das pessoas quando avalia seu portfólio compara o retorno com o rendimento observado do CDI no ano ou nos últimos 12 meses. Entretanto, essa forma de avaliação pode te levar, constantemente, a tomar decisões erradas de investimentos ou a perder oportunidades.

Quem pensa em esperar o CDI cair para depois ajustar o portfólio deve se arrepender no futuro.

Essa falha na forma de avaliação tem impactos tanto na parcela de renda fixa de sua carteira quanto na parte de renda variável. Vou me concentrar na parcela de renda fixa neste momento.

Antes de explicar, tente responder a estas 3 questões.

1) Qual o retorno médio anual que o CDI apresentou acima do IPCA nos últimos 5 anos?

a) 7,2% ao ano

b) 5,2% ao ano

c) 3,2% ao ano

d) 1,2% ao ano

2) Qual o retorno médio anual que o CDI apresentou acima do IPCA nos últimos 10 anos?

a) 6,9% ao ano

b) 4,9% ao ano

c) 2,9% ao ano

d) 1,9% ao ano

3) Qual o retorno médio anual que o CDI apresentou acima do IPCA nos últimos 15 anos?

a) 5,5% ao ano

b) 4,5% ao ano

c) 2,5% ao ano

d) 1,5% ao ano

Nos últimos 12 meses, um fenômeno tem feito investidores focarem muito no CDI, mas esta concentração pode fazer você perder uma grande oportunidade neste momento.

De fato, o retorno do CDI nos últimos 12 meses representa um ganho de 10% acima do IPCA. Esse evento é muito atípico e deve ter curta duração.

As perguntas acima servem justamente para alertar em relação a isso. O gráfico abaixo apresenta as respostas às perguntas.

Devemos ver o CDI cair muito forte e muito rápido. O economista e ex-diretor do Banco Central Tony Volpon alertou em entrevista recente na Bloomberg que a Selic pode cair para até 6% ao ano. Isto pode ocorrer em menos de 2 anos.

Taxa de juro real, ou seja, acima do IPCA, média e implícita no retorno do CDI em janelas de 1, 2, 3, 5, 10 e 15 anos. Por exemplo, nos últimos 5 anos, o retorno médio anual do CDI foi equivalente a IPCA+1,2% ao ano. - Michael Viriato

Isto significa que em pouco tempo podemos ter, novamente, o juro real implícito no CDI menor que 3% ao ano como foi na média dos últimos 5, 10 e 15 anos.

A maioria dos investidores tem preferência por liquidez diária. Entretanto, é muito importante que seu investimento em renda fixa seja dividido em 3 partes:

1 – A parcela de liquidez diária serve para emergências, resgates e para eventuais trocas na carteira;

2 – Uma parcela de médio prazo que teria o efeito de proporcionar um retorno adicional em relação à de liquidez diária e vai suprir necessidades de fluxos em anos futuros. Os títulos nesta parte teriam vencimentos em média de 5 anos;

3 – A parcela de longo prazo que é destinada usualmente para aposentadoria e para obter maior rendimento. O vencimento dos títulos nesta parcela, usualmente, tem 10 anos ou mais.

Hoje os títulos referenciados ao IPCA de médio e longo prazo rendem uma média entre 5% e 7% ao ano acima do IPCA, dependendo se são títulos públicos ou privados.

O retorno destes títulos perde do CDI neste momento. Mas, é justamente o momento para aplicar mais neles.

Investir apenas no CDI hoje é confortável, mas vai ter uma consequência nos seus resultados no longo prazo.

Quando o CDI está alto como agora, você tem juros reais maiores. Quando o CDI cair e você quiser migrar para títulos referenciados ao IPCA para elevar o retorno, vai ter de se contentar com juros reais menores, ou seja, juros acima do IPCA menores.

Portanto, este é o melhor momento para aproveitar e investir as parcelas de médio e longo prazo de renda fixa de seu portfólio em títulos referenciados ao IPCA. Nos próximos dois anos, estas taxas estarão certamente piores que agora.

Se você deseja mais segurança, os títulos bancários dentro da garantia do FGC como CDBs referenciados ao IPCA são a melhor alternativa.

Para o longo prazo, os títulos privados isentos de IR, referenciados ao IPCA e de boas empresas podem proporcionar retornos equivalentes a IPCA+8,5% ao ano bruto de IR.

Assim, não se deixe levar pelo resultado de curto prazo. Esse alívio ou segurança de curto prazo em investir no CDI pode ser seu pesadelo no longo prazo. A dor de ver o título referenciado ao IPCA perdendo do CDI é passageira e logo vai recompensar aqueles que foram pacientes e não se deixaram levar pela emoção.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

