No final desta sexta-feira, eu estava discutindo sobre o mercado com um assessor de outro escritório e ele me contou uma história interessante para compartilhar. Ele disse que na terça-feira 12 horas recebeu a seguinte mensagem de um cliente pelo Whatsapp: "Preciso urgente falar contigo, ocorreu um imprevisto". O que você acha que passou pela cabeça daquele assessor no momento?

Quando penso em imprevisto, logo me vem à cabeça algo ruim.

Normalmente, quando alguém tem um "imprevisto positivo", a mensagem é: Fala Michael, tenho novidades! Me ligue assim que possível.

O mesmo ocorre com você?

Eu sei que uma situação inesperada pode ser tanto positiva quanto negativa. Mas, pela experiência, imprevistos chegam para mim como negativos.

Todas as vezes que me comunicaram imprevistos eles foram, por exemplo, perda de parentes, problema de saúde, um acidente, perda de emprego ou um processo judicial.

Pela definição, imprevisto é aquilo que não foi previsto ou planejado.

Por exemplo, você pode planejar a compra de um imóvel, a troca do carro, fazer uma viagem ou fazer um curso de pós-graduação. Até um filho pode ser planejado, mas muitas vezes recebo esta notícia no âmbito dos "imprevistos positivos": tenho novidades.

Até bens de médio valor podem ser planejados como a compra de um celular, de uma calculadora ou de um computador.

Na minha concepção de planejamento financeiro, toda compra de alto ou médio valor deve ser sempre planejada para ser bem realizada. Assim, você tem maior convicção da necessidade, harmonização e conformidade.

Se não foi planejada, uma compra não deve ser definida como um imprevisto, mas, como um impulso. É duro assumir que agimos por impulso. Sabe o porquê?

Com raras exceções, aquisições por impulso são péssimos negócios.

Uma decisão por impulso costuma ser baseada em aspectos emocionais e não racionais. Este tipo de compra é aquela em que não houve tempo de amadurecimento. Ela veio por uma vontade que chegou por alguma razão emocional.

Costumo definir vontade como aquilo que dá e passa. Talvez você pergunte: e se não passar? Minha resposta é que você não esperou tempo suficiente. Faltou paciência.

Ninguém quer ser irracional em suas decisões. Desta forma, quando tomamos uma decisão por impulso, usualmente, procuramos as justificativas para fundamentar a compra depois de a realizar. Não importa qual seja, se a justificativa veio depois da compra, você agiu por impulso. Assuma e tente pensar se ainda faz sentido seguir com a negociação.

A falta de planejamento em aquisições pode gerar danos irreparáveis na construção de seu portfólio para a aposentadoria ou independência financeira.

Ontem conversei com um cliente antigo que, aos 60 anos, está se aposentando e possui um portfólio de cerca de R$ 10 milhões. Alguns podem achar que isso é impossível.

Entretanto, ele não fez nada demais. Apenas investiu cerca de R$ 2,5 mil por mês pelos últimos 35 anos e sempre em renda fixa. Mas, como ele mesmo afirma, sempre foi firme no orçamento para não comprar por impulso.

Agora, ele pode usufruir de uma renda de mais de R$ 30 mil por mês e ainda deixar um grande patrimônio para os filhos.

Ahh, sabe qual era o imprevisto que o cliente precisava informar? O cliente precisava resgatar todas as economias de 20 anos para comprar um imóvel adicional, pois estava com medo de gastar o dinheiro se ele estivesse livre. Sério?

Talvez você ache essa justificativa boba. Mas, qual você usou em sua última compra imprevista?

Evite confundir imprevisto com impulso. Se você se conscientizar do que está realmente fazendo, poderá tomar uma melhor decisão. Assim, pode evitar a corrosão de seu portfólio para a aposentadoria.

