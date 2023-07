Não conheço ninguém que não tenha plantado um pé de feijão quando criança. Parece mágico ver ele germinar e crescer. Plantei vários no algodão. Entretanto, aquele momento que parece mágico passa e logo cansamos. Assim, acontece com os investimentos. Faltou a professora me ensinar que o momento mágico era o final e não o começo. Hoje eu sei e vou te explicar.

Estas são mudas de cana de açúcar em diferentes estágios da germinação. Não são mudas de feijão, mas o importante é ilustrar como o processo é lento no início. ( Foto: Edson Silva/Folhapress) - Folhapress

Como explica o portal Myfarm, "toda cultura tem suas fases definidas, e a junção destas fases compõem o ciclo fenológico da cultura."

Para minha surpresa, as fases do feijão são similares ao nosso ciclo de investimentos para a independência.

A fenologia do feijão tem 9 fases:

I – Germinação;

II – Emergência;

III – Folhas Primárias;

IV – Terceira folha trifoliada;

V – Pré-Floração;

VI – Floração;

VII – Formação das vargens;

VIII – Enchimento das vargens;

IX – Maturação fisiológica.

A coincidência é enorme. Em nosso plano para a independência financeira, começamos com a decisão de poupar e investir. Essa seria a fase de germinação dos investimentos.

Logo em seguida, passamos para a fase II que é a de criar a reserva de emergência.

Quando o portfólio começa a apresentar algum resultado que é na fase III e IV, a maioria faz como no pé de feijão, abandona. Quando criança, eu me cansava nesta fase e abandonava o pé de feijão.

Nunca vi um pé de feijão crescer por inteiro e acredito que o mesmo ocorre com a maioria das pessoas nos investimentos. Quase ninguém consegue ter a disciplina e paciência de esperar a última fase que é a maturação. Acaba gastando a reserva criada.

Na última fase, a de maturação, as vargens do feijão começam a dar os resultados planejados. Esta seria a fase em que você atinge a independência financeira. Seu portfólio é capaz de gerar renda para você cobrir seus gastos e viver tranquilo.

Entretanto, assim como no feijão, o caminho para se chegar à esta fase é trabalhoso. Você tem de regar todos os dias, cuidar do solo, da temperatura e de que pragas não ataquem a planta.

É tudo igual em seu portfólio, você tem de investir regularmente, cuidar da carteira, do risco e de que decisões ruins não destruam seu portfólio para a independência financeira.

Se bem cuidado, um pé de feijão demora cerca de 100 dias para chegar à última fase.

Se bem planejada, sua independência financeira pode ser atingida em 10.000 dias.

O tempo é cem vezes maior, mas convenhamos, o pé de feijão que representa sua independência vale muito mais.

Eu não soube esperar meu pé de feijão, mas já ultrapassei a última fase na parte dos investimentos e estou ajudando outros nesta plantação para a independência financeira.

Posso dizer, com total segurança, que a mágica está no fim e não no começo.

Tenha disciplina de investir regularmente, cuide de sua carteira, do risco e de que decisões ruins não destruam seu portfólio e a independência financeira será uma questão de tempo.

Se seu filho plantar um feijão, não o deixe abandonar antes da maturação. Quando chegar lá, explique esta relação com os investimentos. Isto será um dos melhores ensinamentos para que ele se prepare de forma mais simples para suportar o processo para a independência financeira dele.

Não é à toa que esta coluna se chama De Grão em Grão.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

