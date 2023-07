Todos já ouvimos que uma das grandes maravilhas no mercado financeiro é o juro sobre juros, ou juros compostos. Entretanto, a maioria dos títulos de renda fixa paga juros periodicamente e não possui este reinvestimento automático. Isto ocorre tanto no Brasil quanto internacionalmente. Daí vem a dúvida, estes títulos que pagam juros perdem a vantagem dos juros compostos?

Enquanto você continua reinvestindo qualquer pagamento recebido, a composição de ganhos sempre se materializa. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo ORG XMIT: FW1 - REUTERS

Dentre as diversas formas de pagamento de fluxos em títulos de renda fixa, duas predominam.

Na mais comum, os títulos de renda fixa pagam juros semestralmente ou anualmente e o principal é pago apenas no vencimento. Esse é o caso da maioria dos títulos públicos e privados referenciados ao IPCA e de alguns títulos públicos e privados prefixados.

No segundo tipo mais comum de título de renda fixa, os juros não são distribuídos aos investidores, mas acumulados e pagos junto com o principal no vencimento.

Neste segundo tipo, é clara a composição dos juros. Entretanto, como a composição ocorreria no primeiro tipo?

Antes de explicar, vou fazer uma comparação para tornar mais claro.

Comparando ao mercado de ações, o título de renda fixa que paga juro intermediário equivaleria a uma ação que paga dividendos.

Agora me diga, uma ação que paga dividendos é pior e não teria composição de ganhos?

Como você faria para que uma ação pagadora de dividendos tivesse a composição de ganhos? Talvez você já saiba, mas vou esclarecer.

Em uma ação, se ao receber o dividendo, você reinvestir, o efeito de composição se concretiza.

Na renda fixa é a mesma coisa.

Portanto, você pode sempre reinvestir os juros recebido nos títulos de renda fixa e ter o efeito de composição de ganhos similar.

Existe uma vantagem e uma desvantagem no título que paga juros periodicamente.

A desvantagem é o pagamento de Imposto de Renda sobre os juros intermediários de forma antecipada no título que distribui juros. Entretanto, essa não é uma desvantagem geral para a renda fixa. Ela não afeta os títulos privados isentos de IR, devido à sua característica de isenção.

A vantagem de receber os juros intermediários é a de poder selecionar o melhor investimento no momento. Lembra que quando você vai fazer compras no supermercado com maior frequência você acaba pegando mais oportunidades? Aqui ocorre o mesmo.

Se você reinveste em qualquer outro investimento, o efeito de composição de ganhos se mantém. Não é necessário reinvestir no mesmo título.

O fato de receber o recurso compulsoriamente, nos tira da inércia de não fazer nada e nos coloca para pensar na melhor alternativa em cada momento.

Assim, enquanto você continua reinvestindo qualquer pagamento recebido, a composição de ganhos sempre se materializa. Ela só não ocorre quando você retira da conta e gasta.

Sou a favor dos dois tipos de títulos de renda fixa e cada um tem suas vantagens e desvantagens. Mas ambos têm a mesma característica de composição de ganhos quando reinvestimos qualquer fluxo recebido. Mas, neste momento, prefiro os títulos privados isentos de IR e de longo prazo.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.